8 hafta ek doğum izni için başvurular başladı

Milyonlarca çalışan anneyi ilgilendiren doğum izni düzenlemesinde yeni dönem başladı. Kamuda ve özel sektörde çalışan annelerin izin süresi toplamda 24 haftaya yükseltilirken, belirli şartları sağlayan annelere ek 8 haftalık izin hakkı tanındı. Başvurular bugün itibarıyla alınmaya başlandı.

Kimler yararlanabilecek?

Yeni düzenlemeye göre doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftalık izin hakkı getirildi. Sağlık durumu uygun olan kadınların doğum öncesi çalışma süresi ise yeniden düzenlenerek daha esnek hale getirildi.

Özellikle daha önce doğum izni kullanmış ancak süresi dolmamış olan anneler için ek haklar tanındı.

Çoğul gebelikte süre uzuyor

İkiz ve çoğul gebeliklerde doğum izni süresi daha da artırıldı. Bu kapsamda izin süresi 18 haftadan 26 haftaya çıkarıldı.

Bu düzenleme ile çoklu gebelik yaşayan annelerin hem sağlık hem de bakım süreçlerinin daha rahat geçirilmesi hedefleniyor.

Son başvuru tarihi: 15 Mayıs

Ek doğum izninden yararlanmak isteyen annelerin belirli şartları sağlaması gerekiyor. Buna göre doğumun 16 Ekim 2025 tarihinden sonra gerçekleşmiş olması şartı aranıyor.

Başvuru yapmak isteyen annelerin, çalıştıkları kuruma 10 iş günü içinde müracaat etmesi gerekiyor. Süreç 15 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek.

Doğum izninde olanlar için sistem güncellenecek

Halen doğum izninde olan anneler için de yeni düzenleme geçerli olacak. Bu kapsamda SGK tarafından rapor süreleri güncellenecek.

Anneler, sistem üzerinden izin sürelerinin ne kadar uzadığını ve kalan gün sayısını kolayca takip edebilecek.

20 bin anne yararlanacak

İlk etapta yaklaşık 20 bin çalışanın bu düzenlemeden faydalanması bekleniyor. Yetkililer, ilerleyen süreçte kapsamın genişletilebileceğini belirtiyor.

Düzenleme, çalışan annelerin iş hayatına daha güçlü şekilde dönmesini hedefliyor.

En az 123 bin TL ödeme yapılacak

Yeni düzenleme yalnızca izin süresini değil, ödemeleri de doğrudan etkiliyor. Doğum izni boyunca alınan geçici iş göremezlik ödeneği yeniden hesaplanacak.

SSK’lı annelere 168 gün üzerinden ödeme yapılacak ve en az 123 bin 312 TL ödeme verilecek.

Maaşa göre ödeme artıyor

Brüt maaşı 35 bin TL olan bir anne yaklaşık 130 bin 667 TL, 40 bin TL olan 149 bin 333 TL, 50 bin TL olan ise 186 bin 667 TL ödeme alacak. Devlet memuru annelerin maaşları ise kesintisiz şekilde ödenmeye devam edecek. Yeni anne olan devlet memurları, doğum izni süresi boyunca toplamda yaklaşık 247 bin 560 TL gelir elde edebilecek.