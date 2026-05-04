Küresel hisse senedi fonları güçlü karlar ile ivme kazandı

Küresel hisse senedi fonları güçlü ilk çeyrek bilançolarının yarattığı iyimserlik ile üst üste altıncı haftada da yatırım çekti. Yatırımcılar Orta Doğu bölgesindeki çatışma risklerini ve artan petrol fiyatlarını arka planda bıraktı.

LSEG Lipper verileri, piyasalarda 29 Nisan'da sona eren haftada net 18,91 milyar dolar giriş olduğunu gösterdi. Söz konusu fonlar bir önceki haftayı 48,67 milyar dolarlık yüklü bir girişle tamamlamıştı.

Teknoloji hisseleri MSCI dünya endeksini destekledi

MSCI Dünya Endeksi, önde gelen Amerikan teknoloji şirketleri ile Güney Koreli çip üreticisi Samsung Electronics'in güçlü sonuçlar bildirmesinin ardından geçen hafta 1.084,69 puanla rekor seviyeye ulaştı. Bu gelişme teknoloji odaklı yatırımların ivme kazanmasını sağladı.

LSEG verileri, 525 MSCI Dünya bileşenini kapsayan şirketlerin yaklaşık yüzde 72'sinin ilk çeyrekte analistlerin ortalama kar tahminlerini aştığını ortaya koydu. Asya bölgesindeki küresel hisse senedi fonları 10,82 milyar dolarlık rekor haftalık net giriş gördü. Bu durum Japon fonlarına 8,27 milyar dolar ve Güney Kore yerel fonlarına 2,31 milyar dolar girmesinden kaynaklandı.

Küresel hisse senedi fonları ile tahvil piyasası dengelendi

Avrupa ve ABD hisse senedi fonları sırasıyla 5,83 milyar dolar ve 911 milyon dolar net haftalık giriş kaydetti. Teknoloji sektörü hafta boyunca net 3,48 milyar dolar çekerek toplam aylık girişleri net 22,9 milyar dolara taşıdı.

Küresel tahvil fonları üst üste dördüncü haftada da yatırımcıların tercihi oldu ve net 14,19 milyar dolar çekti. Devlet tahvili fonları net 3,07 milyar dolar çekerek üç haftanın en büyük girişini sağladı. Yüksek getirili tahvil fonları ise net 2,44 milyar dolar topladı.

Para piyasası fonlarından çıkışlar hızlandı

Para piyasası fonları, yatırımcıların net 36,5 milyar dolar çekmesiyle üst üste üçüncü haftada da çıkış yaşadı. Yatırımcılar ayrıca altın ve diğer değerli metal emtia fonlarından net 1,46 milyar dolar çekerek dört haftalık giriş serisini sonlandırdı.

Gelişmekte olan piyasalarda küresel hisse senedi fonları üç haftalık kazancın ardından 372 milyon dolar net çıkış gördü. Tahvil fonları ise üst üste dördüncü hafta için 999 milyon dolar net giriş sağladı. Açıklanan bu haftalık ve aylık fon akışı verileri küresel sermaye hareketlerinde risk iştahının yılın ikinci çeyreğinde de güçlü kalmaya devam edeceğine işaret ediyor.