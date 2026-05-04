Avrupa borsalarında otomotiv hisseleri geriliyor

Avrupa borsaları haftaya Trump cephesinden gelen yeni gümrük vergisi tehditlerinin gölgesinde başladı. ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret gerginliği, otomobil üreticilerinin hisselerinde sabah saatlerinde belirgin bir satış baskısı yarattı.

Trump, geçtiğimiz Cuma günü yaptığı açıklamada AB'den ithal edilen otomobillere uygulanan vergileri bu hafta itibarıyla yüzde 15'ten yüzde 25'e yükselteceğini duyurdu. Trump, geçen yıl imzalanan ticaret anlaşmasına uyulmadığını iddia etti.

Otomobil sektöründe gümrük vergisi baskısı artıyor

Geçen yılın başlarında yüzde 2,5'lik mevcut oranın üzerine yüzde 25 ek vergi getiren Trump, daha sonra tutumunu yumuşatmıştı. Eylül ayında taraflar, AB'nin ABD sanayi ürünlerine yönelik vergileri kaldırması karşılığında araç ve parçaları için yüzde 15 oranında uzlaşmıştı.

Ancak Avrupa Parlamentosu mevzuatı ilerletme kararı alsa da yasa tasarısı hala üye ülkelerin temsilcileri arasındaki müzakerelerde bekliyor. Bernstein analistlerine göre Trump, Temmuz 2025'te önerilen ve Eylül'de kararlaştırılan sürecin AB'nin hantal yasama yapısı nedeniyle gecikmesine tepki gösteriyor.

Alman sanayicilerden yükselen ticaret savaşı uyarısı

Avrupa otomobil üreticileri, Trump’ın vergi rejimi ve Çin pazarındaki zorluklar nedeniyle son dönemde ciddi bir maliyet kesintisi sürecine girdi. Elektrikli araç talebindeki durgunluk da şirketlerin kâr marjlarını baskı altına almıştı.

Alman Ticaret ve Sanayi Odası (DIHK), yeni vergi tehdidini Atlantik ötesi ticaret çatışmasının gereksiz bir tırmanışı olarak nitelendirdi. DIHK dış ticaret başkanı Volker Treier, yeni vergilerin ihracatçılar için ağır bir darbe olacağını vurguladı.

Otomobil sektöründe gümrük vergisi piyasaları nasıl etkiledi

Almanya'nın önde gelen üreticileri Porsche, BMW, Mercedes-Benz ve Volkswagen hisseleri Pazartesi sabahı yüzde 1 ile yüzde 2 arasında değer kaybetti. Stellantis ve Ferrari hisselerinde de benzer oranlarda düşüşler yaşandı.

Almanya'nın ABD'ye olan ihracatı 2025 yılında halihazırda yaklaşık yüzde 10 oranında gerilemişti. Bu yeni hamle, küresel otomotiv sektöründeki belirsizliği artırırken, yıllık büyüme projeksiyonlarını daha muhafazakar bir noktaya çekiyor.