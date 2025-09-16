Harvard'lı doktor o meyveyi 'kara listesine' aldı! Kan şekerini yükseltebilir...

Harvard mezunu gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, sosyal medya üzerinden yaptığı çarpıcı bir açıklamayla, bazı meyvelerin sindirim sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini belirtti. Dr. Sethi'nin 'kara listesine' aldığı meyveler arasında, dünyada çoğu insanın kahvaltıda tercih ettiği olan aşırı olgunlaşmış muzlar dikkat çekti.

Olgunlaşmış muzlar neden zararlı?

Dr. Sethi'ye göre, çok fazla olgunlaşmış muzlar yüksek şeker içeriği nedeniyle kan şekerinde ani yükselişlere yol açabilir. NTV'nin haberine göre; "Şeker açısından çok zengin olan aşırı olgunlaşmış muzlar kan şekerini yükseltebilir ve bağırsak bakterileri için daha az yakıt sağlayabilir" ifadelerini kullanan gastroenterolog, bu durumun sindirim sistemini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Uzmanların araştırmaları, muzlar olgunlaştıkça dirençli nişasta oranının düştüğünü, şeker miktarının ise arttığını gösteriyor. Dirençli nişasta, sindirimi yavaşlatan ve bağırsaktaki faydalı bakterileri besleyen bir karbonhidrat türü olarak biliniyor. Bu nedenle, hafif yeşil muzlar, olgunlaşmış olanlara göre daha fazla lif içeriyor ve kalp hastalığı, diyabet gibi rahatsızlıkların riskini azaltmaya yardımcı oluyor. Bu özelliği sayesinde, Dr. Sethi olgunlaşmış muzları kara listesine alırken olgunlaşmamış muzlara ise 10 üzerinden 5 puan verdi.

Sindirim dostu meyveler: Yaban mersini ve nar

Dr. Sethi, sindirim sistemine faydalı meyvelerin başında ise yaban mersini ve narı gösterdi. Bu meyveler, vücudun serbest radikallerle savaşmasına yardımcı olan ve diyabet ile kanser gibi hastalıkların riskini azaltan antioksidanlar açısından oldukça zengin. Nar, ayrıca kalp sağlığı için faydalı olan ellagitaninler gibi güçlü polifenoller içeriyor. İspanya'da yapılan bir araştırma da, polifenol açısından zengin bir diyetin kalp hastalığı riskini %46 oranında azalttığını ortaya koyuyor.

Uzman isim, kabızlık sorunu yaşayanlara ise kivi tüketmelerini önerdi. Kivi, bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olan çözünür lifler açısından zengin bir kaynak. Kronik kabızlığın sindirim sistemi kanserleri riskini artırdığına dikkat çeken kolorektal cerrah Haney Yousef, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, "Bu çok önemli çünkü zararlı maddelerle uzun süreli temas, kolon ve rektumumuzun hassas astarına zarar verebilir" diyerek atık maddelerin vücuttan düzenli olarak atılmasının önemine vurgu yaptı.

Üzüm ve portakal son sıralarda yer aldı

Listenin ortasında kavun, armut ve elma gibi meyveler yer alırken, üzüm ve portakal 10 üzerinden sırasıyla 2 ve 3 puan alarak son sıralarda kendine yer buldu. Üzüm, C vitamini ve potasyum açısından zengin olsa da, diğer meyvelere kıyasla besin değeri düşük olarak değerlendirildi. Portakal ise C vitamini açısından zengin olmasına rağmen, aşırı tüketimi cilt kanseri riskinin artmasıyla ilişkilendiriliyor. British Journal of Dermatology dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, yüksek narenciye tüketimi ile cilt kanseri arasında bir korelasyon bulunuyor. Uzmanlar, bu durumun meyvelerin ışığa duyarlı hale getirme özelliğinden kaynaklandığını düşünüyor. Ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu belirtiliyor.