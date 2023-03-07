Hekimler kaç gün rapor yazabilir? En fazla kaç gün rapor alınabilir?

Çalışanların ve öğrencilerin sıkça merak ettiği "Doktor kaç gün rapor verebilir?" konusu, bazı etmenlere göre farklılık gösterir. Bu unsurların başında ise hastalık veya kazanın ciddiyeti, ne kadar rapor hakkınızın kaldığı ve hekimin vereceği kararlar yer alır. İşte uzman doktor kaç gün rapor verebilir, kaç gün rapor hakkı var gibi sorulara cevap bulabileceğiniz tüm detaylar!

Aile Hekimi Kaç Gün Rapor Yazabilir?

Çalışan olarak bir sağlık problemi ile karşı karşıya kalmanız durumunda ilk olarak iş yeri hekiminize başvurabilirsiniz. Eğer iş yeri hekiminiz çalışmanıza engel olacak bir durum tespit ederse istirahat etmeniz için rapor yazabilir. Bu rapor bir ya da iki gün olabilir. İki günü geçen raporlar, iş yeri hekimleri tarafından yazılamaz.

"Aile hekimlerinden kaç gün rapor alınabilir?" sorusunun yanıtına gelirsek aile hekimleri 10 gün rapor verebilir. Bu süre, bir aile hekiminin tek seferde verebileceği en uzun rapor günüdür. 10 günlük süre tamamlandıktan sonra kontrol için doktora gittiğinizde aile hekimi size tekrar bir 10 günlük rapor yazabilir. Böylelikle aile hekiminin toplamda yazabileceği rapor süresi 20 güne kadar çıkabilir.

Diğer Doktorlar Kaç Gün Rapor Yazar?

Başta uzman doktorlar olmak üzere diğer doktorların da tek seferde yazabileceği rapor süresi 10 günü aşamaz. Bu süre doktorun gerekli görmesi durumunda kontroller ile uzatılabilir. "Doktor en fazla kaç gün rapor verebilir?" derseniz aile hekimi dışındaki doktorlar 40 güne kadar rapor verebilirler. Eğer 40 günün sonunda da sağlık sorunlarınız devam ediyorsa bu kez heyete başvurmanız gerekir. 40 günlük zaman dilimini aşan raporlar ancak heyet tarafından verilebilir. "Göz doktoru kaç gün rapor verebilir?" diye soranlar için de cevabın aynı olduğunu söylemek mümkün.

Hastanelerin Acil Servisinden Rapor Alınabilir mi?

"Acilden rapor alınabiliyor mu?" sorusu da aklınıza takılabilir. 7 gün 24 saat açık olan ve hizmet veren acil servislerde görev yapan doktorlar, iş göremezlik ve istirahat raporu verebilir. "Acilden kaç gün rapor alınabilir?" diye de merak ediyorsanız bu sorunun yanıtının da 10 gün olduğunu belirtelim. Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından doktor, rapor yazıp yazmama konusunda nihai kararını verir. Bununla birlikte acil servisten almış olduğunuz raporun süresi dolduğunda tekrar kontrole gidebilir, sağlık sorunlarınız devam ediyorsa ve doktorunuz gerekli görürse tekrar rapor alabilirsiniz.

Hamileler Kaç Gün Rapor Alabilir?

Söz konusu rapor almak ve izin kullanmak olduğunda merak edilen hususlardan biri de hamilelik sürecindeki haklar. Siz de "Hamilelikte kaç gün rapor alabilir?" sorusunun yanıtını arıyorsanız hemen anlatalım. İş kanununda yer alan 4857 sayılı maddedeki doğum izni ibaresine göre hamileler toplam 16 hafta izin kullanabilir. Bu sürenin 8 haftası doğumdan önce, kalan 8 haftası da doğumdan sonra kullanılabilir. Çoğul gebelik hâlinde ise doğumdan önceki 8 haftaya ek 2 hafta daha izin almak mümkün. Bununla birlikte eğer kadın işçinin sağlık durumu uygunsa doğuma 3 hafta kalana kadar çalışabilir. Kullanılmayan bu süre ise doğum sonrasına aktarılabilir. Bu sayede herhangi bir hak kaybı yaşanmaz.

Memurlar Yılda Kaç Gün Rapor Kullanabilir?

Kamu görevini üstelenen memurların hemen hemen tüm hakları yasalar ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde güvence altına alınır. Hastalık izinleri ve rapor kullanımı için de benzer bir durum söz konusudur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105. maddesi olan Hastalık ve Refakat İzni başlığında bu konuya açıklık getirilir. Peki, bu yasaya göre memurlar yılda kaç gün rapor alabilir?

Memurlar ayrı ayrı hekimlerden olmak şartı ile toplamda 40 gün rapor kullanabilir. Memurların tek seferde alabileceği rapor ise 10 günü geçemez. Raporda kontrol muayenesi belirtilirse aynı hekim, 20 güne kadar rapor verebilir. Esasında bu durum, "Bir doktor kaç gün rapor verebilir?" sorusunun cevabıyla da eş değerdir. Hastalığın veya tedavi süresinin 40 günü aşması hâlinde ise rapor, hastalık iznine çevrilebilir. Sağlık kurulu onayıyla verilen hastalık izni kanser, akıl hastalığı, verem gibi uzun süreli tedaviye gereksinim duyulan hastalıklarda 18; diğer hastalık hâllerinde ise 12 aya kadar uzatılabilir.

Bir İşçi Yıl İçinde Kaç Gün Rapor Alabilir?

"Kamu personeli dışında özel sektörde mesai harcayan çalışan kaç gün rapor alabilir?" sorusu da büyük bir merak konusudur. Çalışanların bu hakları da aynı memurlarda olduğu gibi mevzuat tarafından güvence altına alınır. Bu bağlamda Sosyal Güvenlik Kurumunun 2016/21 sayılı genelgesi, "İşçi kaç gün rapor alabilir?" sorusuna yanıt verir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun genelgesine göre 1 Ocak-31 Aralık zaman dilimini kapsayan bir yıl içerisinde işçiler, toplam 40 gün rapor alabilir. İlk etapta iş yeri hekiminden 2 gün istirahat raporu alan çalışanlar, doktor muayenesi sonrasında tek seferde 10 gün rapor alabilir. İkinci bir doktor kontrolünün arından bu süre 20 güne kadar uzayabilir. Elbette konu özelindeki inisiyatif doktora ait. Rapor süresinin 40 günü geçmesi durumunda da rapor, Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili kurulları tarafından incelenir. Raporun onaylanması hâlinde ise işçiye iş göremezlik ödeneği verilir. Bu zaman zarfında işçi maaş alamaz.

Rapor Parası Nasıl Belirlenir?

Çalışanlar ve memurlar "Rapor kaç günlük alınır?" gibi soruların dışında birtakım konuları da merak ediyor. Bu bağlamda sıklıkla sorulan soruların başında ise "Rapor parası nasıl belirlenir?" ve "Kaç günlük rapor parası alınır?" gibi sorular yer alıyor.

Öncelikle rapor parasının nasıl belirlendiğini aydınlatmak gerekirse bu noktada brüt maaşınızın ne kadar olduğu önemli. Çünkü rapor parası belirlenirken üç aylık brüt maaşınız toplanır ve 90 güne bölünür. Böylelikle rapor almanız durumunda günlük hak ediş miktarınız ortaya çıkar. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen bu ücret, yatakta ve ayakta tedavi türlerine göre de farklılık arz eder. Bu haktan yararlanabilmeniz içinse bir sağlık kurumundan rapor almanız ve sigortanızın da devam etmesi gerekir. İş göremezlik ücreti olarak da bilinen rapor ücretini alabilmek için doktorun en az 3 günlük rapor yazması gerekir. 1 ya da 2 gün olarak yazılan raporların ücreti, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaz. Ödeme ise PTT şubelerinden yapılır.

Öğrencilerin Kaç Gün Rapor Hakkı Var?

Rapor hakkı, memurlar ve özel sektörde çalışan her kademeden işçiler dışında öğrencilerin de gündeminde yer alır. Bilindiği üzere ortaokul ve lise öğrencilerinin bir eğitim yılı içerisinde 10 günlük devamsızlık hakkı bulunur. 10 günlük bu süre, özürsüz devamsızlık hakkı olarak da ifade edilir. Peki, bu hak dışında sağlık sorunu yaşayan öğrencilere rapor kaç günlük verilir?

Ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitim yılı içerisinde toplamda 20 günlük rapor hakkı bulunur. Bu süreyle birlikte öğrencilerin toplam devamsızlık hakkı, bir öğretim dönemi için 30 güne ulaşır. Öğrenciler bu haklarını sadece eğitim yılı içinde kullanabilir. Kalan günler bir sonraki yıla devredilemez.