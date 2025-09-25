Herkes fıstıklı baklava sanıyordu ama denetimde gerçek ortaya çıktı
Başkent'in iki ünlü baklavacısının gıda boyası kullandığı ortaya çıktı. Fıstıklı baklavaya gıda boyası koyan işletmeleri Ticaret Bakanlığı deşifre etti.
Halkın sağlığıyla oynayan firmalara yenileri eklendi. Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde Ankara’daki iki baklavacının ürünlerinde hile tespit edildi.
Yenimahalle ilçesinde faaliyet gösteren Hacıoğlu Baklava Börek Burma Kadayıf ve Gaziantepli Meşhur Baklavacı Muhsin Usta adlı firmalar, Ticaret Bakanlığı'nın 23 Eylül 2025 tarihinde yayımladığı taklit ve tağşiş listesine girdi.
Hacıoğlu Baklava Börek Burma Kadayıf adlı işletmede satılan fıstıklı special baklavada gıda boyası tespit edildi.
Gaziantepli Meşhur Baklavacı Muhsin Usta'da satılan fıstıklı sarı burma baklava adlı üründe de benzer şekilde gıda boyası kullanıldığı ortaya çıktı.