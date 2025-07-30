Hormon yok, yan etki yok: Erkek doğum kontrol hapı geliyor!

Doğum kontrolü artık yalnızca kadınların sorumluluğunda olmayabilir. ABD’de geliştirilen yeni bir erkek doğum kontrol hapı, güvenlik testlerini başarıyla geçerek insan testleri için bir adım daha yaklaştı.

Minnesota Üniversitesi tarafından geliştirilen ve "türünün ilk örneği" olarak tanımlanan YCT-529 adlı bu ilaç, New York’taki Columbia Üniversitesi ve YourChoice Therapeutics işbirliğiyle üretildi. Hormon içermeyen ve ağız yoluyla alınabilen bu yeni hap, erkeklerde sperm üretimini durdurarak gebeliği önlemeyi amaçlıyor.

Vice News’te yer alan habere göre, YCT-529 adlı ilaç erkek farelerde 4 hafta içinde sperm üretimini durdurdu ve gebeliği önlemede yüzde 99 oranında başarı sağladı. Üstelik test edilen hayvanlarda herhangi bir yan etkiye rastlanmadı. Ayrıca ilaç, insan dışı primatlarda da sperm sayısını iki hafta içinde önemli ölçüde azalttı.

En dikkat çekici bulgulardan biri ise ilacın geri dönüşümlü etkisi: Tedavi kesildikten sonra hem farelerde hem de primatlarda doğurganlığın geri geldiği gözlemlendi.

YourChoice Therapeutics, bu ilacın birinci aşama klinik denemelerini 2024’te tamamlamıştı. Şu anda ise ikinci aşama testler sürüyor. Bu aşamada ilacın insanlar üzerinde hem güvenli olup olmadığı hem de etki gücü ölçülüyor.

YourChoice Therapeutics’in kurucu ortağı Nadja Mannowetz, sürecin başarıyla ilerlediğini belirterek şunları söyledi:

“Bu çalışmayla YCT-529’un insanlar üstünde denenmesinin önü açıldı. ABD’de ve dünyada istenmeyen gebelik oranı neredeyse yüzde 50. Erkekler için daha fazla doğum kontrol seçeneğine acil ihtiyaç var.”

Şu anda erkekler için yalnızca prezervatif ve vazektomi (kısırlaştırma) gibi sınırlı doğum kontrol yöntemleri bulunuyor. Kadınların hormonal haplar ve rahim içi araçlardan oluşan geniş seçenek yelpazesine karşın, bu yöntemlerin çoğu ciddi yan etkiler taşıyor.

Yeni ilaç, bu eşitsizliği dengeleyebilecek potansiyele sahip. YCT-529’un başarılı olması halinde, doğum kontrolünde sorumluluğun cinsiyetler arasında daha adil paylaşılması yönünde tarihi bir adım atılmış olacak.