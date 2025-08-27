İçinden ne çıkacağı belli olmayan 'sürpriz' oyuncaklarda büyük tehlike!
Sürpriz oyuncaklar çocuklar arasında çok moda... Zira hem merak hem heyecanı bir arada yaşayan çocuklar bu tarz oyuncaklara rağbet gösteriyor. Fakat uzmanlar uyarıyor: İçinden ne çıkacağı bilinmeyen bu oyuncuklar çocuklar açısında risk teşkil ediyor. Neden mi?
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Erdem, son dönemde çocuklar arasında popülerleşen sürpriz oyuncakların bilinmezlik temelli yapısının, kumar alışkanlığına benzer bir tüketim döngüsü oluşturduğunu söyledi.
Doç. Dr. Erdem, bu sürecin uzun vadede kumara yatkınlık geliştirebileceği uyarısında bulunarak, "Çocuk artık oyuncağın kendisiyle değil, onu satın alırken hissettiği duyguyla ilgileniyor. Bu, zihinde kumara benzer bir mekanizma oluşturuyor" dedi.