İçtiğiniz sütün yağ oranı hastalık riskinizi artırabilir! Kalp sağlığı için hangi süt daha yararlı?

Norveç'te yapılan uzun soluklu bir araştırma, süt tüketiminde yağ oranının kalp sağlığı üzerindeki etkilerini ortaya koydu. The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan çalışmada, 1974-1988 yılları arasında gerçekleştirilen üç kardiyovasküler sağlık taramasının verileri incelendi.

Araştırma 33 yıl sürdü

Araştırmacılar, yaş ortalaması 41 olan 73 bin 860 kişinin sağlık kayıtlarını 33 yıl boyunca takip etti. Bu süreçte 26 bin 393 ölüm kaydedilirken, bunların 8 bin 590'ı kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklandı.

Veriler, tam yağlı süt tüketenlerin ölüm riskinin, az yağlı süt tüketenlere kıyasla daha yüksek olduğunu gösterdi. Özellikle 1970'lerde Norveç'te çoğunlukla tam yağlı süt tüketilirken, 1980'lerde az yağlı süte geçişin artması, iki tür süt arasındaki farkın uzun vadeli etkilerinin karşılaştırılmasına olanak sağladı.

Risk artışının tam yağlı süt tüketimiyle ilgisi var

Çalışmaya göre, en çok süt tüketenlerin, en az tüketenlere kıyasla herhangi bir nedenden ölüm riski yüzde 22, kalp-damar hastalıklarından ölüm riski ise yüzde 12 daha fazla. Daha ayrıntılı analizlerde ise bu risk artışının özellikle tam yağlı süt tüketiminden kaynaklandığı belirlendi.

Araştırmacılar, tüketim miktarına göre yapılan ayarlamalarda, az yağlı süt içmenin, tam yağlı süte kıyasla ölüm riskini yüzde 11, kardiyovasküler hastalık riskini ise yüzde 7 oranında düşürdüğünü tespit etti. Bu sonuçlar, erken ölümler ve önceden hastalığı bulunan katılımcılar çıkarıldığında da geçerliliğini korudu.

Az yağlı süt içenler daha çok kadınlar oldu

Demografik farklara bakıldığında ise az yağlı süt içenlerin daha çok kadın, üniversite mezunu ve sigara kullanmayan kişiler olduğu; tam yağlı süt içenlerin ise sıklıkla sigara içtiği görüldü.

Çalışmanın yazarları, araştırma sonucunda "Süt tüketmiyle kardiyovasküler hastalık ve herhangi bir nedene bağlı ölüm arasındaki ilişki süt türüne göre değişiyor. Tam yağlı süt için pozitif ilişkiler saptanırken, tam yağlı süte kıyasla az yağlı sütün, iskemik kalp hastalığı ve tüm nedenlere bağlı ölümle arasında nispeten ters bir ilişki bulundu" değerlendirmesini yaptı.

Kilo, kolesterol, kalp krizi ya da felç riski

Bulgular, Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) mevcut tavsiyeleriyle de örtüşüyor. NHS, süt ve süt ürünlerindeki yağın çoğunun doymuş yağ olduğunu, fazla tüketimin kilo alımına yol açabileceğini ve kandaki kolesterolü yükselterek kalp krizi ya da felç riskini artırabileceğini belirtiyor.