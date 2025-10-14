İEİS: İlaç kuru güncellenmezse üretim ve erişim riske girecek

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, Türkiye’de uygulanan ilaç fiyatlandırma mekanizmasının ekonomik gerçeklerin gerisinde kaldığını söyledi.

Ekim ayı itibarıyla 50 TL seviyesini aşan euro kuruna karşın, ilaç fiyatlandırmasında esas alınan 21,67 TL’lik kurun bir yıldır sabit kaldığını hatırlatan Barut, “Zaman kaybetmeden ilaç kuru güncellenmeli, fiyatlandırma sistemi reforme edilmelidir. Türkiye’de son bir yıldır fiyatı değişmeyen tek ürün ilaçtır. Bu durum üretim planlamasını, tedarik zincirini ve yatırımları olumsuz etkiliyor” ifadelerini kullandı.

Barut, mevcut fiyat politikalarının yerli üreticilerin finansal sürdürülebilirliğini zorladığını belirterek, bazı ilaç firmalarının mali koşullara dayanamayarak satışa çıktığını da dile getirdi.

“Kutu bazında yerli üretim oranı yüzde 92”

Türk ilaç endüstrisinin, vatandaşların kullandığı her 100 kutu ilacın 92’sini yerli üretimle karşıladığını vurgulayan Barut, sektörün olağanüstü dönemlerde dahi üretimi sürdürdüğüne dikkat çekti.