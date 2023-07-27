İlaç fiyatları için yeni model arayışı

TEB, 54 Bölge Eczacı Odası Başkanı ve yöneticileri ile bölgelerarası toplantı yaptı. 20-21-22 Temmuz tarihlerinde Muğla’da bir araya gelinen ve eczacılık mesleğinin gündemindeki konuların ele alındığı toplantıda alınan kararlar şöyle:

- Yeni İlaç Fiyat Kararnamesi oluşturulurken de tüm paydaşların görüşleri alınarak, ilaç ve sağlık hizmetinin sürdürebilirliği açısından yeni modelin kurgusunda aktif rol almaları sağlanmalıdır.

- İlaç firmalarınca kamu kurum iskontosu uygulanmayan veya eksik uygulanan ilaçların sayısı her geçen gün artıyor. İlaç firmalarının bu iskontoları ödemek için, farklı sistemler tasarlayarak eczacılara angarya şeklinde uygulamalar dayatmasından vazgeçilmeli.

- Bazı İlaç firmalarınca ilaçların dağıtım kanallarına satış vadelerini öne çekmeleri ve bu sürenin Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) eczanelere geri ödeme süresinden daha kısa hale gelmesi, uygulamanın mali yükünün dağıtım kanallarınca eczanelerimize yüklenmesi sonucunu doğuruyor. Bu uygulamanın, ivedilikle düzenlenmesi gerekiyor.

- Eczacılık fakültelerine giriş için başarı sıralaması 50 bin ile sınırlandırılmalıdır. Kamu kurumlarında eczacı istihdamı artırılmalıdır.

- Deprem bölgesinde eczacılara destekler sağlanmalı."