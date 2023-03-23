INVAMED’ hemoroid için ameliyatsız tedavi imkanı sunuyor

INVAMED AR-GE laboratuvarlarında geliştirilip, üretim kampüsünde üretilen DuoTEN, hemoroide ameliyatsız, kalıcı ve konforlu tedavi imkanı sunuyor. IMVAMED açıklamasına göre, toplumda yaygın olarak görülen sağlık problemlerinden biri de hemoroid hastalığı.

Halk arasında "basur" veya "mayasıl" adlarıyla da bilinen bu hastalık, makat bölgesinde bulunan atardamarlar ile toplardamarlar arasında oluşan yüksek basıncın kan damarlarında meydana getirdiği genişleme ve şişme durumu olarak görülüyor.

Hemoroid hastalığının başlıca sebepleri arasında genetik yatkınlık, beslenme biçimi ve kronik kabızlık gösteriliyor. Genellikle orta yaş kişilerde ve hamile kadınlarda gözlemlenen hemoroid hastalığı, hayat kalitesini düşürerek günlük hayatta hastalara zor zamanlar yaşatıyor.

Açıklamada aktarılanlara göre, hemoroid, iç ve dış hemoroid olmak üzere iki grupta inceleniyor. İç hemoroid makat içi damarlarda meydana gelen ve kanama durumunun daha yoğun yaşandığı durumu olarak görülürken, dış hemoroid ise makat dışı çıkıntı yapan kaşıntı, şişlik ve yanma hissinin yoğun olarak yaşandığı durum olarak belirtiliyor.

İlaç tedavisiyle müdahale etmek mümkün

Şiddetine göre ise hemoroid, dört farklı derecede değerlendiriliyor. Birinci ve ikinci derece olan hemoroid şikayetleri genellikle ilaç tedavisi ve yaşam biçimi değişiklikleri ile düzeltilebilmekteyken, üçüncü ve dördüncü derece olan hastalarda genellikle müdahale şart oluyor.

Hastanın şikayetine bağlı olarak lazer tedavisi, lastikle boğma gibi yöntemlere başvurulsa da son dönemlerde yüksek başarı oranları ile dikkati çeken embolizasyon (transhemoroid desarterizasyon) yöntemi hızla yaygınlaşan, kalıcı ve konforlu çözüm sunuyor. Embolizasyon tedavi yöntemi ile basur memesine (hemoroid pakesi) giden damardaki kan akışı durduruluyor, böylece kan hemoroid pakesine ulaşamadığından bu pake bir süre sonra kendiliğinden düşüyor.

INVAMED AR-GE laboratuvarlarında geliştirilip, üretim kampüsünde üretilen DuoTEN Embolizasyon Ajanı, arteriyel ve venöz hemoroidlerin (pelvik, gastrointestinal, kolon, vulvar ve anal) tedavileri için tasarlanmış ve transhemoroid desaterizasyon tekniğini kullanan bir sistem olarak dikkati çekiyor. DuoTEN Embolizasyon Ajanı, esnek doku enfeksiyonlarını önlüyor, travma ve iltihap riskini minimalize ederek, 40-60 saniye gibi kısa bir süre zarfında hızlı bir kapanma sağlıyor.

Ameliyatsız embolizasyon tedavisi ile hemoroidi oluşturan toplardamarlara kan taşıyan atardamar dalları içerisine embolizasyon ajanı verilerek kan akımının azaltılması sağlanıyor. Hemoroid embolizasyonu, iç hemoroidler için rektal kanamada uzun süreli rahatlama sağlayan girişimsel bir tedavi olarak görülüyor. Hemoroidal arterin embolizasyonu sonucunda kan akışı azalır ve venöz basınç ortadan kalkıyor. Bunun sonucu olarak semptomlar azalıyor ve tamamen ortadan kalkıyor.

45 dakika içinde tedavi tamamlanıyor

Açıklamaya göre, hemoroidal arter embolizasyonu ağrısız bir teknik olmasıyla öne çıkıyor. Embolizasyon ajanı 1-2 saniye sonra polimerleşmeye başlıyor ve yaklaşık 5 saniye içerisinde damarın tıkanması sağlanmış oluyor.

Diğer hazırlık işlemleri ile birlikte yaklaşık olarak 45 dakika içerisinde tedavi işlemi tamamlanıyor. Ve biyo uyumlu olarak uzun süre etkisini koruyor. Embolizasyon ajanının polimerizasyonu yüksek ısı gerektirmediği için de işlem hastada herhangi bir ağrı, acı ve yan etki oluşturmuyor, bu sayede hasta işlemden sonra aynı gün işine ve günlük yaşamına rahatlıkla devam edebiliyor.