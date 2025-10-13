İstanbul’da üst solunum yolu vakaları yüzde 8 arttı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sonbaharın gelişiyle İstanbul'da üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşandığını ancak bu durumun her yıl tekrarlayan mevsimsel bir tablo olduğunu belirtti.

Güner, kentteki üst solunum yolu vakalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, her yıl olduğu gibi bu sene de beklendik tablonun ortaya çıktığını söyledi.

İstanbul'da üst solunum vakalarının halk sağlığı uzmanları tarafından erken uyarı sistemiyle birebir takip edildiğini belirten Güner, "İstanbul genelinde üst solunum yolu vakalarında bu ay geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8’lik bir artış var. Ancak bir önceki senelere göre aynı korelasyonu görüyoruz ve korkulacak bir durum olmadığını önceki verilerimizle karşılaştırarak fark edebiliyoruz" dedi.

Güner, üst solunum yolu enfeksiyonlarının artışında mevsim geçişleri ve okulların açılmasının önemli rol oynadığını vurgulayarak, "Yazdan sonbahara geçen güz aylarında ve bahar aylarının başında biz zaten mevsimsel artışlar bekliyoruz. Buradaki ana problem viral enfeksiyonların artması. Ayrıca okulların açılmasıyla beraber duyarlı popülasyonun, yani hasta olabilecek kişilerin daha çok yan yana gelmesi. Okullar açıldıktan sonra biz çocukların evlere bir solunum yolu enfeksiyonundaki etkenleri taşıdıklarını fark ediyoruz" diye konuştu.

"Yıllardan beri bu döneme hazırlıklı giriyoruz"

Doç. Dr. Güner, üst solunum yolu enfeksiyonlarının genellikle hafif seyretmesine rağmen bazı gruplar için risk oluşturduğunu, bu nedenle bu grubun kendisini korumasının önemli olduğunu dile getirdi.

Güner, üst solunum yolu enfeksiyonlarının, viral enfeksiyon olduğu için karşılaştıkları etmenleri bildiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İnfluenza ve koronavirüs testlerinde de mevsimsel artış gözleniyor. İstanbul'da 100 hastadan sadece 13'ü influenza virüsüyle enfekte olmuş durumda. Bunun dışında rinovirüsler, adenovirüsler gibi çeşitli viral enfeksiyonlar da üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Yıllardan beri bu döneme hazırlıklı giriyoruz. Sonbahar ayları geldiğinde griple ilgili vakaların artacağını ve yatışların artacağını tahmin ederek bu tür sıkıntılarla karşılaşmamak için önceden hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Göğüs hastalıkları yataklarımızı, enfeksiyon servislerimizi bu konuda alarmlı tutuyoruz. Yoğun bakımla ilgili olası ihtiyaçlarımızı karşılamak için yedek rezervlerimiz hazır durumda. Vatandaşlarımız müsterih olsun, ihtiyaç halinde tedavi alması için yoğun bakımdan polikliniğe, servis yatağından aile hekimliğine kadar herhangi bir sıkıntı şu anda söz konusu değil."