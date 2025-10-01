İsviçreli ilaç devleri Trump yönetimi ile masada

İsviçreli ilaç üreticileri, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle yeni fiyatlandırma anlaşmalarına hazırlanıyor.

ABD’deki 250 kimya ve ilaç grubunu temsil eden Scienceindustries’in genel müdürü Stephan Mumenthaler, Pfizer’in Washington ile yaptığı anlaşmanın ardından benzer adımların İsviçreli şirketlerden de gelmesini beklediklerini söyledi.

Mumenthaler, Reuters’a yaptığı açıklamada önümüzdeki haftalarda küresel ilaç firmalarından bir dizi “mini anlaşma” duyurulabileceğini belirtti.

Şirketlerin, kâr marjlarını korurken hastalar için maliyetleri azaltacak çözümler üzerinde çalıştıklarını vurguladı.

Trump yönetimi, daha önce Novartis ve Roche dahil 17 küresel ilaç devini fiyatları düşürmeye çağırmıştı.

Bu çağrının ardından Pfizer, Medicaid kapsamında kullanılan ilaçların fiyatlarını diğer gelişmiş pazarlarla uyumlu hale getirmeyi kabul etmiş ve karşılığında gümrük vergisi indiriminden yararlanmıştı.

İsviçreli devler Novartis, Roche ve Lonza’nın ise ABD’deki geniş yatırımları ve büyüme planları sayesinde Trump’ın tehdit ettiği yüzde 100 gümrük vergisinden muaf tutulacağı öngörülüyor.

Bu durumun, İsviçreli şirketlerin Washington ile daha kolay anlaşma yapmasının önünü açabileceği değerlendiriliyor.