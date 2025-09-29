Kadına Sağlık podcast serisi ikinci sezonuyla yeniden dinleyicilerle buluştu

Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı kadın sağlığı podcast serisi “Kadına Sağlık”, ikinci sezonuyla dinleyicilerle buluştu. PWN İstanbul ve Awen for Us iş birliğiyle hayata geçirilen, Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler (SYKL) Programı mezunu gönüllü kadınların liderliğinde yürütülen proje, ilk sezonunda 100 bini aşkın dinleme ve 4 milyon erişime ulaşmış; Altın Pusula, Sosyal Sorumluluk ve Golden Pulse gibi ödüllerle de başarısını taçlandırmıştı.

Podcast serisinin amacı, kadın sağlığına yalnızca doğurganlık merkezli geleneksel yaklaşımı aşarak bütüncül bir bakış sunmak ve kadın sağlığı okuryazarlığını artırmak. İlk sezonda infertilite ve meme kanseri gibi kritik konuların yanı sıra depresyon, osteoporoz ve cilt sağlığı da ele alınmıştı. Yeni sezonda ise migren, menopoz, obezite, kalp sağlığı ve demans gibi kadınların yaşam kalitesine doğrudan etki eden başlıklar gündemde olacak.

Her bölümünde farklı bir sağlık sorununu toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden değerlendiren “Kadına Sağlık”, “Bilgi kadını güçlendirir, kadın toplumu dönüştürür” misyonuyla yoluna devam ediyor. Podcast’in sunuculuğunu bu sezon da yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan üstleniyor.

Projeye destek verenler arasında AbbVie, Abdi İbrahim, Bayer, Novartis ve Pfizer gibi ilaç sektörünün önde gelen firmaları yer alıyor. Tüm konuşmacıların gönüllü katılımıyla hazırlanan seri, Türkiye’de sağlık alanında farklı paydaşları sosyal fayda için buluşturan öncü bir girişim olma özelliğini taşıyor.

Projenin paydaşlarından PWN İstanbul Başkanı Yıldız Bozkurt Özcan, “Kadına Sağlık, kadınların liderlik yolculuğunun sağlıktan başladığını bir kez daha vurguluyor” dedi. Awen for Us Kurucusu Dr. Aylin Löle ise serinin toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde sağlık okuryazarlığına katkı sağladığını belirtti.

SYKL mezunları tarafından sürdürülen proje, kadınların toplumsal statülerini güçlendirmeyi ve sağlık alanındaki eşitsizlikleri azaltmayı hedefliyor. Ekip lideri Ayşenur Kökenli Paksoy, “İlk sezonun başarısından sonra yeni sezonla kadınların hayatına dokunmaya devam edeceğiz” dedi.

Podcast serisi, 28 Ekim 2025’e kadar her Salı ve Perşembe günü YouTube, Spotify ve Apple Podcast’te yayınlanacak.