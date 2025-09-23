Kanserden astıma pek çok teşhis koydular: Akciğerinden çıkan şey doktorları şaşkına çevirdi

Malatya’da yaşayan 50 yaşındaki Aysel Türkeş, yaklaşık 1,5 yıldır geçmeyen öksürük nedeniyle birçok kez hastanelere başvurdu. Türkeş’e astım, bronşit hatta kanser teşhisi konuldu ancak uygulanan tedaviler sonuç vermedi.

Son olarak Battalgazi Devlet Hastanesi’ne başvuran Türkeş’in yapılan tetkiklerinde akciğerinde yabancı cisim olabileceği belirlendi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer Emre Aşkın tarafından yapılan bronkoskopi işleminde, hastanın akciğerine kabak çekirdeği kaçtığı tespit edildi.

“Kendimi yeni doğmuş gibi hissediyorum”

Yaşadığı süreci anlatan Aysel Türkeş, yanlış teşhisler nedeniyle büyük endişe yaşadığını söyledi:

“Astım şikâyetiyle hastaneye gittim. Buhar tedavisi verdiler ama geçmedi. Gece uyuyamıyordum, öksürükten ağzımdan kan geliyordu. Çok doktora gittim, kanserden bile şüphelendiler. Sonunda Dr. Ömer Emre Aşkın’a yönlendirildim. Bronkoskopi yapıldı, meğer kabak çekirdeği kaçmış ciğerime. Onu çıkardılar. Şimdi çok şükür iyiyim, öksürüğüm kalmadı. Kendimi yeni doğmuş gibi hissediyorum.”

“Tedaviye yanıt vermeyen öksürük şüphe uyandırdı”

Hastanın tedavi sürecini değerlendiren Dr. Ömer Emre Aşkın, sürecin sıra dışı olduğuna dikkat çekti:

“Yaklaşık 1,5 yıldır geçmeyen öksürük şikâyetiyle başvurdu. Daha önce birçok kez farklı tedaviler almış ancak geçmemiş. Çekilen tomografide akciğerde şüpheli bir alan gördük ve yabancı cisim olabileceğini düşündük. Bronkoskopi ile kabak çekirdeğini çıkardık. Hastamız işlem sonrası rahatladı, takip süreci devam edecek.”

Dr. Aşkın, uzun süre geçmeyen öksürüklerde her zaman bronkoskopiye gerek olmadığını, bu vakada tomografi bulgularının yönlendirici olduğunu vurguladı.