Kataraktı önleyen besinlerler: Tek tek saydı, 'İhmal etmeyin' dedi

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, bilhassa yaşlanma ile ortaya çıkan katarakt ve makular dejenerasyon gibi görme sorunlarının önlenmesinde beslenmenin önemini vurguladı.

Dr. İpçioğlu, kataraktın önlenmesine ilişkin "Vitaminler, mineraller (A, C, E, çinko, beta karoten, lutein ve zeksanthin, omega 3 ve 6) ve bazı bitkisel ürünlerin rolü oldukça fazla" dedi.

Katarakt hastalığının kesin sebebinin bilinmediğini ifade eden Dr. Adnan İpçioğlu, şöyle konuştu:

Katarakt olduğu zaman gözün doğal merceği bulanıklaşır ve net bir görünüm olmaz. Tedavisi ilaçla olmamaktadır; sadece cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilir. Ancak bazı besinlerin ve vitaminlerin tüketilmesi katarakt riskinizi azaltabilmekte ve hastalığın seyrini yavaşlatabilmektedir.

'C vitamini tüketimini ihmal etmeyin'

C vitami açısından zengin gıdalar arasında portakal, greyfurt, mandalina, yeşilbiber, çilek ve brokoliye dikkat çeken Op. Dr. Adnan İpçioğlu, bu besinlerin tüketilmesi halinde katarakt hastalığının oluşumunu yavaşlatabileceğini söyledi.

Adnan İpçioğlu, "Genel göz sağlığını korumak için de gözümüzün her gün C vitamini alması gerekir. E vitamini içeren besinler arasında buğday, badem, fındık ve yer fıstığı gibi besinler bulunuyor. A vitamini ise göz gribine ve alerjilere karşı koruduğu gibi katarakt hastalığının oluşumunu engellemede yardımcı olur. Çinko minerali tüketmek çok önemlidir. A vitamini ile birlikte özellikle balık ve tüm deniz ürünleri, kabak çekirdeği ve fıstık tüketilmesi gerekir" diye konuştu.

Op. Dr. Adnan İpçioğlu, vitaminlerin genel göz sağlığı için de takviye kaynaklı olabileceğini ama göz sağlığıyla ilgili herhangi bir şikâyette mutlaka göz doktoruna başvurulması gerektiğini söyledi.