Kemiğe implante işitme cihazları duyma imkanı sağlıyor

Ankara Özel Lokman Hekim Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celil Göçer:

"Tek taraflı işitme kaybı, iletim tipi işitme kaybı ya da karma işitme kaybı olan kişiler için tasarlanan kemiğe implante işitme cihazları, sesin iletilmesine yönelik doğal fonksiyonu olan kemik yolu iletimi kullanarak işitmeyi sağlıyor. Yetişkinlerde yaşam kalitesini iyileştiren bu çözüm, çocuklarda konuşma ve zihinsel fonksiyon gelişimi için olmazsa olmaz. Ailelerimiz ve diğer hastalar maliyet konusunda içlerini rahat tutabilir. Çünkü, Sosyal Güvenlik Kurumu uygun endikasyonlarda kemiğe implante işitme cihazlarını ödüyor" diye konuştu.

Ankara Özel Lokman Hekim Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celil Göçer, kemiğe implante işitme cihazlarının kemik yolu iletimi kullanarak işitmeyi sağladığını belirterek, "Yetişkinlerde yaşam kalitesini iyileştiren bu çözüm, çocuklarda konuşma ve zihinsel fonksiyon gelişimi için olmazsa olmaz." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Göçer, yaptığı yazılı açıklamada, çevredeki sesleri duymak ve sesi duyurmak için işitme mekanizmasının nasıl çalıştığı hakkında birçok kimsenin yeterli bilgi sahibi olmayabildiğini kaydederek, işitmenin nasıl gerçekleştiği hakkında bilgi verdi.

Kulak kepçesinin, özel anatomisi ve yerleşimi sayesinde etraftaki ses dalgalarını toplayarak dış kulak yoluna ilettiğini aktaran Göçer, şu açıklamalarda bulundu:

"Dış kulak yolunun rezonans frekansı etkisiyle ses enerjisinin şiddeti artırılarak kemik zarına ulaştırılır. Kulak zarı, titreşimleri orta kulakta yer alan kemikçikler vasıtasıyla yine sesin şiddetini artırarak iç kulağa iletir. İç kulağa ulaşan titreşimler elektrik sinyallerine çevrilir. İşitme siniri bu sinyalleri işitme korteksimize ulaştırır ve duyma gerçekleşir. Sesin mucizevi yolculuğunun kısa özeti tam olarak bu şekildedir. Sesin işitmeye dönüştüğü bu yolculuktaki duraklardan bir veya birkaçında engellenme olduğunda işitme kaybı meydana gelir. İşitme kaybının tedavisi, sebebine göre değişiklik gösterir."

"Kemik iletimli işitme implantları hastanın duyduğu sesin kalitesini yükseltiyor"

Prof. Dr. Celil Göçer, vücudun sesi iletmeye yönelik doğal yetisinden yararlanılan kemiğe implante işitme cihazlarının kullanımından bahsederek, bu cihazların, sesin aktarılmasında kemik yolu iletimi kullanarak eşsiz bir işitme deneyimi sunduğunu bildirdi.

Kulağın arkasındaki kemiğe yerleştirilen implant ve bu implanta entegre işitme cihazı sayesinde ses enerjisinin doğrudan iç kulak sıvılarına iletildiğini belirten Göçer, şu bilgileri verdi:

"Bu implantların, eski tip kemik iletimli implantlardan farklı olarak enerjiyi doğrudan kemiğe iletmesi nedeniyle cildin neden olduğu yaklaşık 7-15 dB ses kaybı ortadan kalkar. Ayrıca cilt üzerinde basınç hissi de olmadığı için oldukça konforlu bir işitme deneyimi sağlamaktadır. Kemiğe implante işitme cihazları hastanın duyduğu ses kalitesi ve konuşmayı anlama performansını da belirgin olarak daha artırmaktadır."

Göçer, bazı hastaların kulak arkası veya kanal içi işitme cihazı kullanamadıklarını kaydederek, kronik orta kulak iltihabı olan hastaların akıntı nedeniyle işitme cihazı kullanmadığını, daha önce geçirilen kulak ameliyatı nedeniyle dış kulak kanalı anatomisi değişmiş hastaların da klasik işitme cihazı kullanmakta zorlandığını anlattı.

Doğuştan kulak kepçesi veya dış kulak yolu gelişmemiş hastaların da kulak arkası veya kanal içi işitme cihazı kullanamadıkları için kemik iletimli işitme implantlarından rahatlıkla yararlanabileceğini aktaran Göçer, işitme cihazı ihtiyacı olan bazı hastaların alerjik dış kulak hassasiyeti nedeniyle kulak kalıplarına reaksiyon gösterebildiğini kaydetti.

Göçer, "Bu grup hastalarımızda da kemik iletimli işitme implantları uygun alternatif olmaktadır. Down sendromu gibi özel durumu olan anomalili çocuklarda genellikle dış kulak yolu darlıkları ve orta kulak anomalileri olabildiği için bu grup hastalarda da kemik iletimli işitme implantları işitme performansını ve yaşam kalitesini artırır." açıklamasında bulundu.

"Uygun endikasyonlarda kemiğe implante işitme cihazlarını devlet ödüyor"

Ankara Özel Lokman Hekim Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Bölüm Başkanı Göçer, kemiğe implante işitme cihazlarının duyma imkanı sağladığını kaydederek, "Tek taraflı işitme kaybı, iletim tipi işitme kaybı ya da karma işitme kaybı olan kişiler için tasarlanan kemiğe implante işitme cihazları, sesin iletilmesine yönelik doğal fonksiyonu olan kemik yolu iletimi kullanarak işitmeyi sağlıyor. Yetişkinlerde yaşam kalitesini iyileştiren bu çözüm, çocuklarda konuşma ve zihinsel fonksiyon gelişimi için olmazsa olmaz." ifadelerini kullandı.

Tek taraflı çok ileri derecede işitme kaybı olan hastaların sesin geldiği yönü anlamada zorlandıklarını kaydeden Göçer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle aktif iş hayatı olan bireyler toplantılarda ya da kalabalık ortamlarda bu durumdan rahatsız olabiliyor. Kemik iletimli işitme implantları ise bu handikabın ortadan kaldırılması için oldukça ideal bir alt yapı sunuyor. Üstelik kemik iletimli işitme implantı uygulanacak hasta grubu için herhangi bir yaş sınırlaması da bulunmuyor. Zaten işitme ihtiyacı her yaştan insan için vazgeçilmezdir. Yaştan bağımsız olarak, uygun endikasyonu olan tüm hastalara kemik iletimli işitme implantları uygulanabilir. Doğumdan itibaren pediatrik popülasyonda ameliyat için uygun kemik yoğunluğuna erişilene dek, ki bunun 5 yaş olduğu biliniyor, cerrahi çözüm gerektirmeyen baş bandıyla kemik yolu iletimle işitmeyi sağlayabiliriz."

Göçer, ailelerin ve diğer hastaların maliyet konusunda içlerini rahat tutabileceğini kaydederek, "Çünkü, Sosyal Güvenlik Kurumu uygun endikasyonlarda kemiğe implante işitme cihazlarını ödüyor. Hastanın işitsel durumunun ve önerilen implanttan fayda göreceğinin tıbbi olarak belgelenmesi durumunda kemiğe implante işitme cihazları için devlet geri ödemesi bulunuyor." ifadelerini kullandı.