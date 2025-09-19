Klinik araştırmalar ortaya koydu: Aspirin, bağırsak kanseri tedavi yönergelerini değiştirebilir

Tıp dünyasında yaygın olarak bilinen aspirin, yeni bir klinik araştırma ile bağırsak kanseri tedavisinde dikkat çekici bir fayda sağladı.

Indipendent Türkçe'de yer alan habere göre New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan çalışmada, düşük doz aspirin kullanımı tümör ameliyatı sonrası bağırsak kanserinin yeniden nüksetme riskini yarı yarıya azalttığı ortaya çıktı.

3 bin 500 hasta üzerinde araştırma

İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya’daki 33 hastanede yürütülen çalışmada, kolon ve rektum kanseri teşhisi konmuş 3 bin 500 hasta incelendi.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 40’ında tümörlerde PIK3 sinyal yolağı mutasyonu tespit edildi. Bu hastalara ameliyat sonrası üç yıl boyunca günde 160 mg aspirin veya plasebo verildi.

Sonuçlara göre, PIK3 mutasyonu bulunan ve aspirin kullanan hastalarda, plasebo grubuna kıyasla kanserin yeniden ortaya çıkma riski yüzde 55 oranında azaldı.

“Aspirin kişiselleştirilmiş tedavinin örneği olabilir”

Araştırmayı yürüten Karolinska Enstitüsü’nden Prof. Anna Martling, şu ifadeleri kullandı:

“Aspirin burada tamamen yeni bir bağlamda, kişiye özel tıbbi tedavi olarak test ediliyor. Bu, genetik bilgileri kullanarak tedaviyi kişiselleştirirken hem kaynakları hem de acıyı azaltabileceğimizin açık bir örneği.”

Bilim insanları, aspirinin vücutta iltihabı azaltarak, trombosit fonksiyonlarını ve tümör büyümesini engelleyerek etkili olduğunu değerlendiriyor.

Küresel tedavi yönergelerini değiştirebilir

Dr. Martling, aspirinin dünya çapında kolay ulaşılabilen, ucuz ve güvenli bir ilaç olduğuna dikkat çekerek, “Bulgular küresel önem taşıyor. Tedavi yönergelerinin değişmesine yol açabilir” dedi.

Her yıl dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye kalınbağırsak kanseri teşhisi konuyor. Hastaların yaklaşık yüzde 40’ı tümör hücrelerinin yayılması riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Bu nedenle aspirinin düşük maliyetli ve yaygın erişilebilir bir ilaç olarak bağırsak kanseri tedavisinde yeni bir umut olması, bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı.