Milyonları yakından ilgilendiriyor! Sağlık Bakanlığı'ndan 'hayati' SMS'ler gelecek

Sağlık Bakanlığı kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekerken, yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Bakanlık ücretsiz yapılan kanser taramaları için vatandaşlara SMS gönderecek.

Bu kapsamda bakanlık, meme kanseri taramasına katılması için yaklaşık 5,5 milyon, serviks (rahim ağzı) kanseri taraması için yaklaşık 3 milyon ve kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması için yaklaşık 6,5 milyon kişiye kısa mesaj gönderecek.

Mesajlarda hangi kanser türleri için tarama yapılabileceği, başvuru yöntemleri ve en yakın sağlık kuruluşlarının bilgileri yer alacak.

Ücretsiz taramadan kimler faydalanabiliyor?

Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında 40 ile 69 yaş arasındaki kadınlara iki yılda bir mamografi tetkiki ile meme kanseri taraması, 30 ile 65 yaş arasındaki kadınlara beş yılda bir HPV-DNA testi ile serviks (rahim ağzı) kanseri taraması ve 50 ile 70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere iki yılda bir gaitada gizli kan testi ile kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması yapılıyor.

Ücretsiz kanser taramaları nerelerde yapılıyor?

Bu taramalar, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ile mobil kanser tarama araçlarında tamamen ücretsiz şekilde gerçekleştiriliyor.