Mirtazapin nedir? Mirtazapin ne işe yarar? Mirtazapin uyuşturucu mudur?

Mirtazapin, tıbbi olarak antidepresan sınıfında yer alan bir ilaçtır. Genellikle majör depresif bozukluk, anksiyete (kaygı) ve uyku sorunları yaşayan hastalarda doktor kontrolünde kullanılır. Beyindeki serotonin ve noradrenalin adlı kimyasalların dengesini düzenleyerek ruh halini iyileştirmeye yardımcı olur.

Mirtazapin ne işe yarar?

Mirtazapin, özellikle depresyon belirtilerini hafifletmek, uyku kalitesini artırmak ve iştahı düzenlemek amacıyla reçete edilir. Uykuya dalmakta zorlanan kişilerde rahatlatıcı etkisi nedeniyle doktorlar tarafından tercih edilir. Ayrıca anksiyete bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve bazı durumlarda obsesif kompulsif bozukluk (OKB) tedavisinde de kullanılabilir.

Mirtazapin uyuşturucu mudur?

Mirtazapin uyuşturucu madde değildir. Reçeteyle verilen yasal bir ilaçtır ve bağımlılık yapıcı etkisi çok düşüktür. Ancak doktor önerisi olmadan kullanılması ciddi yan etkilere yol açabilir. Kişiye özel dozda alınmalı, aniden bırakılmamalıdır.