Prof. Dr. Hüsnü Erkmen: Ramazan ayında ilaçlar aksatılmamalıdır

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, Ramazan ayında psikiyatri hastalarının ilaç düzenlemesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Ramazan’da oruç tutan psikiyatri hastalarının ilaçlarını aksatmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, Ramazan ayında her türlü hastalığı olanların sürekli kullandıkları ilaçlara devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Oruç tutmak hastalığı tetikliyorsa tutulmamalı

Psikiyatri hastalıklarında da ilaç kullanımının çok önemli olduğunu belirten Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, “Eğer hastalıkları çok daha iyi hale geldiyse o zaman sahurda ve iftarda kullanarak oruçlarını tutabilirler. Ancak oruç tutmak hastalığı artırıyorsa ve kişi huzursuz oluyorsa o zaman oruç tutmayı bir kenara bırakmak gerekir.

Gün içinde içilen varsa bunun yerini değiştirmek mümkün değildir. Bundan dolayı oruç tutmamak gerekir. Yani hastalığın iyi, ileri veya hafif olmasına göre bu durum değişir. İlaçların saatine göre de durum değişir. Sabah kahvaltısı saatini sahura alarak yapabiliriz ancak gün içinde ilaç varsa ya da sıkıntı geldiğinde içilen ilaçlar varsa o zaman oruç tutmak mümkün değildir.” dedi.

“Psikiyatrik hastalar gergin ve huzursuz olabilirler”

Psikiyatrik tedavi gören hastaların sağlık durumlarına göre oruç tutabileceğini kaydeden Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, “Psikiyatrik hastalar gergin ve huzursuz olabilirler. Bu hastalar çok gergin ve huzursuz oluyorsa oruç tutmamaları gerekir.

Kişi sakin oluyorum güzelce tutuyorum diyorsa orucunu tutabilir. Bunu hastanın durumuna göre ayarlamak gerekir. Hastalara durumuna göre tutabilirsin veya tutamazsın diye bilgi veriyorum. Genellikle birkaç gün denemelerini tavsiye ediyorum, eğer başarabiliyorsa kişi devam etmeli, olmuyorsa orada oruç bırakılabilir.” diye konuştu.