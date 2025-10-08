Prof. Özkan: 'SMA tedavisine patent yüzünden 2 milyon dolar ödeniyor'

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Aksu Fen Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelerek ilham verici bir söyleşi gerçekleştirdi. Bilimsel üretimin insanlığa katkısına vurgu yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastalığının tedavisinin patent sistemine takıldığını belirterek şunları söyledi:

“Bu hastalıkla doğan çocukların tedavisi yaklaşık 2 milyon dolar. Aslında tedavi oldukça basit. Ancak bunu geliştiren kişi patentini aldığı için başka biri üretemiyor. Bu nedenle bu tedaviyi almak isteyen herkes 2 milyon dolar ödemek zorunda kalıyor. Oysa tedavinin geliştirilme maliyetinin 10 milyon doları bile bulmadığını düşünüyorum.”

Özkan, bilimde tekelleşmenin insan hayatı üzerinde etik sorunlar yarattığını, bu durumun toplumların erişilebilir sağlık hakkını tehdit ettiğini dile getirdi.

“Bilim Türkiye’de üretilmeli”

Özkan, Türkiye’de bilimsel keşiflerin desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“BioNTech’i bulan hocalarımızla gurur duyuyoruz ama keşke bu başarı Türkiye’de gerçekleşseydi. Ülkelerin prestiji bilime yatırım yapmasıyla ölçülüyor. Bizim de bilimsel üretimi kendi topraklarımızda artırmamız şart.”