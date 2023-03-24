Ramazanda doğru beslenerek migren azaltılabilir

Sefaköy Medipol Üniversite Hastanesi Nöroloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nicer Korkut Bıçak, ramazan ayında uzun süren açlık, susuzluk ve uyku düzenindeki değişikliklerin migreni tetiklediğini belirterek, özellikle ramazanda sahur ve iftarda kronik migren hastalarının doğru besinler tüketerek migren ataklarını azaltabileceklerini bildirdi.

Aşırı yağlı yiyeceklerden uzak durulmalı

Sefaköy Medipol Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bıçak, yanlış beslenmenin de migren ataklarını tetiklediğini vurgulayarak, sahurda çabuk acıktıran karbonhidrattan zengin, tuzlu, yağlı ve baharatlı yiyeceklerin ağrıyı daha da artırdığını aktardı.

Bıçak, migreni tetikleyen nedenlere ilişkin bilgi vererek, "Ramazan ayında uzun süren açlık, susuzluk ve uyku düzenindeki değişiklikler migreni tetikliyor. Özellikle ramazanda sahur ve iftarda kronik migren hastaları doğru besinler tüketerek migren ataklarını azaltabilir. Sahur yapılmadığı veya sahurda çabuk acıktıran karbonhidrattan zengin beslenme şekli ağrıyı daha sıklaştırıyor.

Migren botoksu yaptırılabilir

Tütsülenmiş et gibi nitrit ve nitrat içeren besinler, glüten içeriği zengin gıdalar, sucuk ve salam gibi baharatlı yiyecekler, monosodyum glutamat içeren paketli gıdalar, aşırı yağlı yiyecekler, yapay tatlandırıcılar ve turşu gibi tuz oranı yüksek gıdalardan uzak durun." değerlendirmesini yaptı.

Migren ağrısını geçirmek için sürekli ve aşırı miktarda ağrı kesici kullanmanın yüksek risk taşıdığına dikkati çeken Bıçak, son 3 ayda en az 15 gün migren şeklinde baş ağrısı çeken ve koruyucu ilaç tedavisiyle ağrıları dinmeyen hastalara migren botoksunu tavsiye ettiklerini bildirdi.