Restorex’ten yazın yıpranan saçlara onarıcı çözüm geldi

Restorex, dolgunlaştırıcı, besleyici, onarıcı ve nemlendirici formülleriyle güçlü ve sağlıklı saçlara sahip olma ayrıcalığını artık herkes için ulaşılabilir bir gerçeğe dönüştürüyor. Son olarak Keratin & Argan Onarıcı Bakım Serisi’ni duyuran marka, güçlü aktifleriyle dikkat çeken yeni ürün ailesiyle özellikle yaz aylarında güneş, deniz ve havuz gibi dış etkenlerle yıpranan saçlara onarıcı çözümler sunuyor.

"Doğanın ve bilimin gücü birleştirerek saç bakımında kalıcı çözümler sunuyoruz"

Restorex Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Dündar, seriye dair yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Restorex olarak her zaman tüketicilerimizin beklentilerini aşan çözümler sunmayı hedefliyoruz. Yazın saçları yıpratan dış etkenlere karşı geliştirdiğimiz Keratin & Argan Onarıcı Bakım Serisi, saçların kaybettiği gücü geri kazandırarak daha sağlıklı ve güçlü bir görünüme kavuşmalarını sağlıyor. Doğanın gücü ile bilimin ışığını birleştirerek saç bakımında kalıcı çözümler sunmaya devam edeceğiz.”

“Restorex Keratin & Argan Onarıcı Bakım Serisi, trend içeriklerle zenginleştirilmiş inovatif formülüyle saç ve saç uçlarına etkili bakım yapıyor. Formülündeki keratin, kırılmalara karşı yoğun onarım sunarak saçları daha güçlü ve dayanıklı hale getiriyor. Argan yağı ise saç tellerini derinlemesine besleyerek parlak, pürüzsüz ve sağlıklı bir görünüm kazandırıyor.”