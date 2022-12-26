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Sağlık Bakanlığı eski hükümlü olan işçi alacak

Sağlık Bakanlığı, eski hükümlü/TMY statüsünde 1468 sürekli işçi alacağını duyurdu.

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1468 eski hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek.

Adaylar başvurularını 26-30 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Personel alımı il düzeyinde karşılanacağı için başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistem

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