Sağlık Bakanlığı'ndan cinsiyet değişikliği raporlarıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı, cinsiyet değişikliğiyle ilgili sağlık kurulu raporlarındaki düzenlemeye ilişkin, "Bu düzenleme, yeni bir kolaylık ya da imkan getirmemektedir. Amaç, mevzuata aykırı uygulamaların önüne geçmek, standardizasyonu ve denetimi sağlamaktır." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Medeni Kanunu'nun 40. maddesi uyarınca, cinsiyet değişikliği talebinde bulunan kişilerin mahkemeye başvurabilmeleri için resmi sağlık kurulu raporu almalarının zorunlu olduğu belirtildi.

Mahkemelerin de bu raporu talep ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni düzenleme ile önceden 3 hekim tarafından düzenlenebilen raporlar, artık 7 uzman hekimin yer aldığı tam teşekküllü kurul tarafından hazırlanabilecektir. Kurul, genel cerrahi, psikiyatri, endokrinoloji, üroloji, kadın hastalıkları ve doğum, plastik cerrahi, tıbbi genetik uzmanlarından oluşmaktadır. Kurul öncesinde her bir uzman hekim tarafından ayrı ayrı muayene yapılması şart koşulmuştur. 3 hekimli raporlara otomatik olarak şu ibare eklenmektedir: 'Cinsiyet değişimi amaçlı raporların tam teşekküllü kurulda düzenlenmesi gerekmektedir. Bu rapor, cinsiyet değişimi amaçlı kullanılamaz.'

Sonuç olarak bu düzenleme, yeni bir kolaylık ya da imkan getirmemektedir. Amaç, mevzuata aykırı uygulamaların önüne geçmek, standardizasyonu ve denetimi sağlamaktır. Sağlık hizmet sunucuları bilgilendirilmiş, eksik rapor düzenlenmesinin önüne geçilmiştir."