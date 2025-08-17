Sağlık Bakanlığı’ndan ilaç tedarikine yeni fiyatlandırma modeli

Sağlık Bakanlığı, eşdeğer ürünlerden biyoteknolojik ilaçlara kadar geniş kapsamlı fiyatlandırma düzenlemeleriyle tedarik sorunlarına kalıcı çözüm arıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, üzerinde çalışılan alternatifler arasında eşdeğer ürünler için yeni fiyat düzenlemesi, çapraz kur uygulaması, birim fiyat modeli, biyoteknolojik ve biyobenzer ürünlerin yeniden fiyatlandırılması ile imal eşdeğer ürünler için özel düzenlemeler yer alıyor. Ayrıca dönemsel euro değerinin dikkate alınması ve fiyat koruma kapsamındaki ürünlerin ayrıştırılması da gündemde bulunuyor.

Yerli üretimde artış, ithalatta düşüş

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) verilerine göre, 2024’te ithal ilaçların oranı kutu bazında yüzde 8,2, tutar bazında yüzde 43,3 oldu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre yerli imal ilaçların oranı ise kutu bazında yüzde 91,8, tutar bazında yüzde 56,7’ye yükseldi. 2015 verileriyle karşılaştırıldığında yerli üretimde artış, ithalatta ise düşüş dikkat çekiyor.

En fazla tüketim onkoloji ilaçlarında

İlaç tüketiminde ilk sırayı yüzde 17,2 ile onkoloji ilaçları alırken, onu yüzde 7,4 ile antibiyotikler, yüzde 6,7 ile kan ürünleri, yüzde 6,6 ile kardiyovasküler ilaçlar ve yüzde 6,1 ile antidiabetikler izliyor. Sinir sistemi ilaçları ise yüzde 5’lik pay ile son sırada yer alıyor.