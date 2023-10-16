Sağlık sigortası TSS ile ivme kazandı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından açıklanan verilere göre, Ağustos ayı itibarıyla özel sağlık sigortası ve TSS poliçelerine ilgi hızla büyümeye devam ediyor. Ülkemizde özel sağlık sigortası yaptıranların sayısı 9 milyonu aşarken Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptıran sigortalı sayısı ise 3 milyon 614 bin kişi olarak kayıtlara geçti. TSS toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %190,2 artışla 10,6 milyar TL’ye ulaştı. Böylelikle TSS’nin toplam sağlık branşındaki payı %24,4’ten %27,2’ye yükselirken, hayat dışı prim üretimindeki payı da %3,4’ten %4,2’ye çıktı.

Genel sağlık sigortası kapsamında olmayan tedavileri ve hizmetleri kapsayarak, bireylerin hastane masrafları, ameliyatlar, ilaçlar, laboratuvar testleri ve daha fazlasını içeren geniş bir yelpazede hizmet almasını sağlayan TSS, prim artışlarına bağlı olarak daha cazip hale geldi.

Sağlık Sigortası seçerken kritik soru: “Neye ihtiyacım var?”

Son dönemde maliyet artışının yanı sıra ciddi bir sağlık enflasyonunun söz konusu olması, TSS’yi özel sağlık sigortalarına göre daha uygun prim tutarı sebebiyle özellikle SGK’lılar için cazip bir seçenek haline getiriyor. Bunun yanında, SGK ile anlaşması olmayan hastanelerde de hizmet almak isteyenler, yurt dışı tedavi hizmetlerinin de sağlık sigortası kapsamında olmasını tercih edenler ve serbest meslek çalışanları gibi SGK kapsamında olmayan bireyler için özel sağlık sigortası daha uygun bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Dolayısıyla, Sağlık Sigortası seçiminde karar verirken “Neye ihtiyacım var?” sorusu belirleyici hale geliyor.

Sağlık hizmeti sağlayıcıların fiyat artışlarındaki belirsizlikler nedeniyle vatandaşın daha uygun fiyatlarla sağlık hizmetine olan erişimine olanak veren Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na olan rağbetin önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ndan kimler faydalanabilir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı; TC vatandaşı olan ve SGK aktifliği bulunan 0-80 yaş arasındaki herkes satın alabiliyor. Emekli veya çalışan ayrımı olmaksızın SGK'lı ve 80 yaşın altındaki herkes bu poliçenin teminatlarından yararlanabiliyor. Bununla beraber, her sigorta şirketinin Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na giriş yaşı farklılık gösteriyor. Bu nedenle 60 yaş üstü sağlık sigortası yapan şirket sayısının sınırlı olduğunun altını çizmekte fayda var.

Eğer ömür boyu yenileme garantisi kazanılmışsa, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası her yaşta kullanmaya devam edilebiliyor. Fakat ömür boyu yenileme garantisi kazanılmadıysa sigorta şirketi bu belirlenen yaş sınırından sonra poliçeyi yenilememe hakkına da sahip olabiliyor.

Sağlık gibi kişiye özel ve önemli bir konuda kişisel danışmanlığın öneminin farkında olan Sigortam.net, müşterilerine ihtiyaç duyduklarında ya da kafalarına bir soru takıldığında güvendikleri, kendilerine özel olarak atanmış bir danışmandan destek alma imkânı sunuyor.