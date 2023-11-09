Sağlıkta sürdürülebilirliğin önemi giderek artıyor

Türkiye’deki sağlık verileri olumlu bir tabloyu yansıtmıyor olsa da araştırmaya katılanların yüzde 75’i sağlıklı olabilmek için çaba gösterdiğini belirtti. Araştırmada yüzde 58’lik bir kısım ise hasta olmasa/kendini hasta hissetmese bile yılda en az bir kez kontrol amaçlı doktora gittiğini ifade etti.

Bu sene araştırmaya ilk defa dâhil edilen ‘sağlıkta sürdürülebilirlik’ konusuna yönelik olarak katılımcıların yüzde 44’ü, çevreye zarar vermeyecek şekilde sağlık hizmeti sunulması gerektiğini dile getirdi. Sağlık sektöründeki şirketlerin sürdürülebilir şekilde iş yapması gerektiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 40.

Kişisel bakım sağlıklı hissettiriyor

Kişisel bakımın sağlık algısındaki etkisine bakıldığında , “Saç ve cilt bakımı konusunda kendimi bakımsız hissettiğimde, kendimi sağlıksız hissederim” diyenlerin oranının yüzde 66 olduğu görülüyor.

Araştırma, ağız sağlığının önemi bilinse de hâlâ diş fırçalama alışkanlığının düşük olduğu sonucunu ortaya koydu. Günde 2 kez diş fırçalama oranı yüzde 36 olurken, diş sağlığının genel sağlık durumu ile ilişkili olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 79’da kaldı. Katılanların yüzde 56’sı ise kalp sağlığı ve diş sağlığı arasında ilişki olduğunu görüşünü dile getirdi.

Araştırmada teknolojinin sağlığı daha iyi ve etkin yönetebilmek için yardımcı olacağını düşünenlerin oranı yüzde 85 olurken, teknoloji ilerledikçe birçok hastalığın tedavisinin kolaylaşacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 73 oldu.

Katılımcıların yüzde 64’ü bağlantılı sağlık teknolojilerinin sağlık personelinin daha verimli çalışmasını sağlayacağını düşünürken, yüzde 69’u bağlantılı sağlık teknolojileri sayesinde hastalıklara erkenden müdahale edilebileceğini de vurguladı. Katılımcıların yüzde 58’i ise bağlantılı sağlık teknolojileri sayesinde insanların hastaneye daha az gitmeye ihtiyaç duyacaklarını düşünüyor.

“Bu yılın sonuçlarına bakıldığında, sürdürülebilirliğin sağlık sektöründe geleceğe yön veren en önemli yaklaşım olduğunu” ifade eden Philips Türkiye Genel Müdürü Gamze Arbak, “Philips olarak sadece hastanelerde değil, bireylere her alanda eşit ve erişilebilir sağlık hizmetleri sunmaya çalışarak hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi.