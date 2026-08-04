Sağlıkta yeni dönem! Bu hizmetler artık evden alınabilecek

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Sağlık Bakanlığı, koruyucu sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinin dijital ortam üzerinden de sunulmasını sağlayan Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemini (UHDS) Sağlıklı Hayat Merkezlerinde de hayata geçirdi.

UHDS kapsamında, 5 Temmuz itibarıyla 81 ildeki Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde görev yapan psikolog ve sosyal çalışmacılar için randevu cetvelleri oluşturuldu. Hazırlıklarını tamamlayan illerde sistem aktif olarak kullanılmaya başlandı.

Yeni uygulama sayesinde vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aktif branşlara doğrudan randevu oluşturabiliyor.

Sistem, psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetleri kapsamında kullanılarak söz konusu hizmetlerin uzaktan erişilebilir şekilde sunulmasını sağlayacak.

UHDS ile randevu süreçlerinin daha hızlı, etkin ve erişilebilir şekilde yürütülmesi, vatandaşların koruyucu sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve dijital sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedeflendi.

Bu kapsamda, randevu oluşturan vatandaşlar, sağlıklı hayat merkezine gitmeden bulundukları yerden hekimleriyle görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyor.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren 351 Sağlıklı Hayat Merkezinde 17 farklı birimde ücretsiz hizmet sunuluyor. Bu merkezlerde psikososyal destek, beslenme danışmanlığı, fiziksel aktivite programları, bağımlılıkla mücadele gibi birçok alanda bütüncül hizmet veriliyor.

"Koruyucu sağlık hizmetlerini vatandaşın ayağına götürüyoruz"

Sağlık Bakanlığı Sincan 100. Yıl Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görev yapan Dr. Zeynep Aydemir Güven, Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi'nin (UHDS) vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığını söyledi.

Güven, vatandaşların evde, işte ya da yolculuk sırasında bulundukları yerden sağlık profesyonellerine ulaşabildiğini, özellikle sigara bırakma poliklinikleri gibi düzenli takip gerektiren hizmetlerde vatandaşların danışmanlık ve takip süreçlerini aksatmadan sürdürebileceğini ifade etti.

Uygulamanın fiziksel olarak sağlık merkezlerine ulaşmakta güçlük çeken vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığını vurgulayan Güven, "Özellikle yaşlılarımız, engelli vatandaşlarımız, bakıma muhtaç bireyler ya da kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız için bu sistem tam anlamıyla bir fırsat eşitliği sunuyor." dedi.

Güven, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan hizmetlerin ücretsiz olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız MHRS üzerinden aktif olan branşlara doğrudan randevu oluşturabiliyor. Randevunun ardından kendilerine gönderilen kısa mesajdaki bağlantıya tıklayarak görüşmeye katılabiliyor. Sağlık hizmeti sadece hastalık ortaya çıktığında değil hastalıkları önlemek için de vardır. Tütün kullanımı gibi bağımlılıklarla mücadele ve sağlıklı yaşam danışmanlığı koruyucu hekimliğin kalbinde yer alıyor. Bu uygulama sayesinde koruyucu sağlık hizmetlerini vatandaşımızın ayağına götürmüş oluyoruz."

Vatandaşlara sağlık sorunlarını ertelememeleri uyarısında bulunan Güven, Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi'ni aktif şekilde kullanmalarını, randevularına sadık kalmalarını, görüşme öncesinde varsa sorularını not etmelerini ve görüşmelerini sakin, sessiz bir ortamda gerçekleştirmelerini önerdi.

"Sigarayı bırakmaya kararlıyım"

Sigara bırakma polikliniği hizmetinden Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi (UHDS) üzerinden yararlanan 37 yaşındaki Erdi Güzel, sigarayı bırakmak amacıyla MHRS üzerinden randevu oluşturduğunu söyledi.

Güzel, bir arkadaşının tavsiyesiyle UHDS'yi öğrendiğini belirterek, "Yoğun iş tempom ve izin alamamam nedeniyle merkeze gelemiyordum. İstediğim gün ve saate hemen ilk randevumu aldım. Hocamızla bütün detayları konuştuk. Bundan sonraki randevularımı da yine bu sistem üzerinden alıp sigarayı bırakmaya kararlıyım" dedi.