Sancaktepe Şehir Hastanesi için ihale açıldı

01 Haziran 2018

Sağlık Bakanlığı, İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi Projesi'nin kamu özel işbirliği kapsamında yaptırılması için ihale açtı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ihale ilanına göre, ihale konusu işin başlama ve bitirme tarihi; yatırım dönemi yapının bitirilmesi için üç yıl, çeşitli nedenlerden yapım için uzatma verilirse en çok dört yıl, işletme dönemi de 25 yıl olmak üzere sözleşme süresi toplam 28 yıl, yapım süresinde uzatma verilmişse en çok 29 yıl olarak belirlendi.

İhale için öngörülen ön yeterlik değerlendirmesine katılabilmek için; başvuru yapacakların aktif varlıklar toplamının en az 750 milyon dolar olması şartıyla, ciro veya net satışların 100 milyon dolardan az olmaması veya öz kaynaklar toplamının 220 milyon dolardan az olmaması şartlarından en az birini sağlaması gerekiyor.

Ön yeterlilik katılımı için ayrıca; şirketin, dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar oranının en az 2,00 olması, öz kaynaklar/toplam aktif oranının en az 0,30 olması, kısa vadeli banka borçları/öz kaynaklar oranının en çok 0,30 olması gibi şartlar da aranacak.

İhaleye iş ortaklıkları ön yeterlik başvurusunda bulunabilecek, ancak konsorsiyumların başvurusu kabul edilmeyecek.

Kaynak: Reuters