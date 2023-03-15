Serdar Ortaç'ın kardeşi hayatını kaybetti

Serdar Ortaç kardeş acısıyla sarsıldı. 53 yaşındaki şarkıcının kendisinden 14 yaş küçük kardeşi Serkan Ortaç'ın yaşamını yitirdiği açıklandı. İşte, Serkan Ortaç'ın vefatına dair ayrıntılar...

Serkan Ortaç kimdir?

Ünlü şarkıcın Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç, 1984 yılında dünyaya geldi. Evli ve 2 çocuk babası Serkan Ortaç, yaşamını İstanbul'da sürdürüyordu.

Serkan Ortaç neden vefat etti?

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç 40 yaşında, enfeksiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Serkan Ortaç'ın cenazesi Suadiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Serdar Ortaç'ın 2019 yılından bu yana enfeksiyon tedavisi gören kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti. Serdar Ortaç daha önce yaptığı duyuruda kardeşinin H1N1 virüsü kaptığını belirtmişti. 2019 yılından beri mücadele eden Serkan Ortaç ne yazık ki virüsün etkilerine yenik düştü.