Sessiz katil: Belirti vermiyor, ölümcül!

Aort kalpten çıkan ana atardamar. Ve aort çapının iki katına çıkarak genişlemesine aort anevrizması deniyor.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Önder Teskin, aort anevrizmasının tanı ve tedavi süreçleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Anevrizmanın erken dönemlerde genellikle belirti vermediğine dikkat çeken Prof. Dr. Önder Teskin, "Hastalarda şiddetli göğüs veya sırt ağrısı, nefes darlığı, yutma güçlüğü gibi şikayetler görülebilir” dedi.

Belirtiler ortaya çıkarsa...

Bu belirtilerin ortaya çıkması halinde acil müdahale gerekebileceğini söyleyen Prof. Dr. Teskin şöyle konuştu:

- Cerrahi onarım ve endovasküler yöntemler günümüzde en çok tercih edilen seçeneklerdir. Hastanın durumuna göre hangi yöntemin uygun olduğuna karar verilir. Düzenli takip ve risk faktörlerinin kontrolü, tedavi başarısını artırır.

Aort anevrizmasından korunmak için…

Prof. Dr. Önder Teskin, aort anevrizmasından korunmak için; sigaranın bırakılması, hipertansiyonun kontrol altına alınması ve düzenli sağlık kontrollerinin önemine vurgu yaptı.