Sık kabus görenlerin kabusu olacak haber! Erken yaşlanma ve erken ölümle bağlantısı tespit edildi

Yeni bir çalışma, geleneksel risk faktörlerinden bağımsız olarak sık sık rahatsız edici rüya görmenin biyolojik yaşlanma ve erken ölüm riskinin artışıyla bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Dikkat çekici sonuç ABD ve Birleşik Krallık’ta yapılan dört geniş çaplı çalışmanın analizine dayanıyor.

Amerikan Nöroloji Akademisi’nin 6 Nisan’da gerçekleştirdiği toplantıda sunulan bulgulara göre; haftada en az bir rahatsız edici rüya görmenin önemli ölçüde hem hücresel hem de bedensel yaşlanmayla ilişkisi var. Bu durum ayrıca 70 yaş öncesi ölüm riskini de artırıyor.

Gözlemsel çalışmalarda nedenselliği kanıtlamanın zor olduğunu ifade eden Imperial College kıdemli araştırmacısı Dr. Abidemi Otaiku, Medscape’e yaptığı açıklamada, “Fakat kesinlikle bir ilişki kurabilirsiniz” değerlendirmesinde bulundu.

Muhtemel nedenler neler olabilir?

Dr. Otaiku, kabuslarla anılan sonuçlar arasında nedenselliğin ortaya çıkması halinde bunun muhtemel mekanizmasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

* Kabuslar vücudu olumsuz etkileyen stres faktörleri olarak hareket ediyor.

* Zamanla sık sık görülen kötü rüyaların kümülatif etkisi hücresel düzeyde yaşlanmayı hızlandırabilecek bir stres hormon olan kortizol salınımına yol açabilir.

Dr. Otaiku’ya göre; buradan çıkarılacak mesaj şu: Daha çok kabus gören insanlar daha hızlı yaşanıyor ve daha çabuk ölüyor. Kabuslar insanların fark ettiğinden çok daha önemli ve hekimlerin bunları sorgulaması gerekiyor.