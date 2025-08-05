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Temizlik ürününde 'kanserojen etki' riski: Piyasadan toplatılacak

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, bir temizlik ürününün 'toksik/kanserojen etki tehlikesi' içerdiği saptandı. Bunun üzerine ürünün piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılmasına karar verildi.

Merve Özçelik merve.ozcelik@dunya.com
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Temizlik ürününde 'kanserojen etki' riski: Piyasadan toplatılacak
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Ticaret Bakanlığı, vatandaşların sağlığını tehdit eden ürünleri paylaştığı "Güvensiz Ürün Bildirimleri" listesini yeni bir ürün daha eklediğini açıkladı.

Buna göre temizlik için kullanılan koku giderici bir üründe "toksik/kanserojen etki tehlikesi" içerdiği için piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Yanık ve yaralanma riski taşıyor

Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Modfresh marka pisuvarlar için üretilen koku giderici tabletin yanık ve yaralanma riski taşıdığı belirtildi.

Temizlik ürününde 'kanserojen etki' riski: Piyasadan toplatılacak - Resim : 1

Ürünün, "Dokunsal uyarı bulunmaması sebebiyle toksik/kanserojen etki tehlikesi içermekte olup ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık" risk taşıdığı kaydedildi.

Söz konusu ürünün bu kapsamda piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılmasına karar verildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ