Temizlik ürününde 'kanserojen etki' riski: Piyasadan toplatılacak

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların sağlığını tehdit eden ürünleri paylaştığı "Güvensiz Ürün Bildirimleri" listesini yeni bir ürün daha eklediğini açıkladı.

Buna göre temizlik için kullanılan koku giderici bir üründe "toksik/kanserojen etki tehlikesi" içerdiği için piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Yanık ve yaralanma riski taşıyor

Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Modfresh marka pisuvarlar için üretilen koku giderici tabletin yanık ve yaralanma riski taşıdığı belirtildi.

Ürünün, "Dokunsal uyarı bulunmaması sebebiyle toksik/kanserojen etki tehlikesi içermekte olup ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık" risk taşıdığı kaydedildi.

Söz konusu ürünün bu kapsamda piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılmasına karar verildi.