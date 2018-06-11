THY, Arnavutluk'la Air Albania’yı kurdu

11 Haziran 2018

KERİM ÜLKER

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, geçtiğimiz yıl resmi sosyal medya hesabında, ilk hava yolu şirketini 2018’de kuracaklarını açıklamıştı. Görsel olarakta “Air Albania” adıyla ilk uçağı paylaşan Arnavut Başbakan, bahar aylarında ilk uçuşun yapılacağını dile getirmiş, önce başkent Tiran’dan Priştine, Üsküp, Zagreb, Podgorica, Saraybosna ve Batı Avrupa’da bazı noktalara uçacağını ifade etmişti. Ardından Arnavutluk’ta önemli bir toplantı gerçekleşti ve Türk Hava Yolları (THY) ile Başbakan Edi Rama, Tiran’daki Başbakanlık ofisinde bir araya geldi.

THY, Arnavutluk havayolları projesinin hayata geçirilmesine destek olacağını açıkladı.

İşte bu süreçlerin üzerinden 1 yıl geçti ve Arnavutluk’un ilk havayolu şirketi kuruldu. Ülkenin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi unvanını alacak olan Air Albania, 3 ortakla hayata geçiyor. Arnavutluk basınının iddiasına göre 3 ortak anlaştı ve ilk uçuş yaz aylarında başlıyor. Mayıs ayının sonunda yapılan anlaşmaya göre şirketin yüzde 51’i, Tiran merkezli MDT ile Arnavutluk Ekonomi ve Turizm Bakanlığı’na bağlı kamu şirketi Albcontrol’e ait olacak. Geri kalan yüzde 49’luk pay ise Türk Hava Yolları’nın. Önümüzdeki günlerde ilk uçuşunu yapacak olan Air Albania, aralık ayında da ABD’ye sefer düzenlemeye başlayacak.

Air Bosna’nın yüzde 49’unu da almıştı

Hatırlanacağı üzere Arnavutluk’un iki büyük bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Albanian Airlines (1995) ve özel Belle Air’di. Albanian Airlines 2011’de, Belle Air ise 2013’te iflas etmişti.

Bir kısa not daha...

THY, 2008’de Bosna-Hersek’teki Air Bosna’ya ortak olmuştu. Bosnalı şirkette de yüzde 49 hisse alan THY, işbirliğini kısa tutmuş, büyük bir zarar açıklayarak ortaklıktan çekilmişti. THY’nin adı son dönemde finansal zorluk içindeki firmalarla da anılıyor. THY’nin yalanladığı bir haberde İtalyan Alitalia’nın da Türk şirket tarafından radarda olduğunu açıklanmıştı.