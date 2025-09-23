Trump'tan 'Tylenol' çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ülkesinde artan otizm oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Trump'a Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert Kennedy ile Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi Direktörü Mehmet Öz de eşlik etti.

Trump, otizm riski yarattığı gerekçesiyle, hamilelikte parasetamol bazlı ağrı kesici Tylenol kullanılmaması yönünde bir sağlık tavsiyesi yayımlanacağını açıkladı.

"Dişinizı sıkın"

Hamile kadınlara dişlerini sıkma tavsiyesinde bulunan Trump, şunları söyledi: "Tylenol almak iyi değil. Size söylüyorum, iyi değil. Bu nedenle, tıbbi olarak gerekli olmadıkça kadınların hamilelik sırasında Tylenol kullanımını sınırlamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz."

ACOG: Bağlantı yok

Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Birliği (ACOG) ise Trump konuşurken otizmle söz konusu ilaç arasında herhangi bir bağlantı olmadığını savunan bir açıklama yayınladı.

Açıklamada "Asetaminofen, anne adayları için önemli ve güvenli bir seçenek olmaya devam ediyor" ifadesine yer verildi.