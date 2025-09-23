Türk Tabipleri Birliği'nden "grip salgını" uyarısı: Covid-19’a göre daha ağır geçecek

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHEK) Yönetim Kurulu üyesi Dr. Emrah Kırımlı, ağustos ayının sonunda Covid-19 salgınının yeniden başladığını, geçen seneye kıyasla bu sene daha fazla vaka görüldüğünü söyledi.

Belirtiler değişti

Covid-19’un okullardan evlere yayıldığına dikkat çeken Dr. Kırımlı, hastalığın bu yıl daha farklı belirtiler gösterdiğini söyledi.

Bu belirtileri gösterenler muhtemelen Covid-19 diyen Dr. Kırımlı, belirtileri de şöyle sıraladı:

"Öksürük ile hafif ateş ile başlıyor, mide-bağırsak rahatsızlıkları, eklemlerde ağrı ve halsizlikle devam ediyor. Şikayetler bir hafta sürüyor."

"Okullar ve sağlık kurumları yüksek riskli"

Toplu alanları doğru havalandırmanın ve hasta öğrencinin okula gitmemesinin hastalıkla mücadelede ilk önlem olduğunu belirten Dr. Kırımlı, “Virüs solunum yoluyla ve yakın temasla bulaşıyor. Okullar ve sağlık kurumları bu yüzden yüksek riskli alanlar” diye konuştu.

Dr. Kırımlı, sağlık kurumlarında, bekleme alanlarında, toplu taşıma araçlarında ve okullarda hastalığın belirtilerini gösterenlerin maske takması gerektiğininin altını çizdi.

"Covid-19’a göre daha ağır geçen grip salgını olacak"

Riskli gruplar olan kronik hastalar ve yaşlıların maske takmasını tavsiye eden Kırımlı şu uyarıda bulundu:

“Önümüzdeki aylarda Covid-19’a göre daha ağır geçen grip salgını olacak. Bunun önlemine sahibiz, yurttaşlara grip aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum.”