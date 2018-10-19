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Turkcell’in yazılımıyla bebekler karışmayacak

Şehir hastanelerinin şartnamesinde bulunan Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID) teknolojisiyle entegre çalışan Turkcell’in yerli yazılımları, hastanelerde bebek karışması vakalarına da son verecek.

Turkcell’in yazılımıyla bebekler karışmayacak
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