Türkiye kardiyoloji alanında da sağlık turizminde cazibe merkezi
Türkiye, modern sağlık altyapısı ve güçlü uzman kadrolarıyla kardiyoloji alanında da sağlık turizminde cazibe merkezi oluyor. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Aritmi Kliniği’nde yapılan ileri teknolojiyle donatılmış ablasyon ve ritim bozukluğu tedavileri, Balkanlar’dan Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya kadar birçok ülkeden hastayı Türkiye’ye çekiyor.
Bilkent Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Aritmi Kliniği Direktörü Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, klinikte üç elektrofizyoloji laboratuvarının aktif olarak çalıştığını ifade etti Topaloğlu, “İyi bir laboratuvar ve iyi ekipmanlarla hastalarımıza konforlu bir ortamda hizmet ediyoruz. Türkiye’nin en fazla işlem yapan kliniğiyiz hem ablasyon hem de pil gibi girişimler olarak” dedi.
“Eğitimde de işbirliği yapıyoruz”
Türkiye’de sağlık turizminin daha çok estetik alanıyla anıldığını hatırlatan Topaloğlu, şehir hastaneleriyle kardiyolojinin de öne çıkmaya başladığını söyledi.
Yurt dışından gelen hastaların hasta odaları ve laboratuvarları gördükleri zaman hayran kaldıklarını ifade eden Topaloğlu, “Bununla birlikte aslında sağlık bir ivme kazandı. Özel sektörde de bu alanlarda sağlık turizminden hasta geliyor. Şehir hastanelerinin yapılmasıyla atağa geçildi. Gelen hastalar da ülkelerine döndüklerinde Türkiye’nin reklamını yapıyorlar. Çok fazla hasta geliyor Bu altyapı hastaları da çok tatmin ettiği için dünyadaki diğer rakiplerimize göre daha çok tercih ediliyoruz” diye konuştu.
Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, yalnızca hasta tedavisi değil, eğitim alanında da uluslararası işbirlikleri yaptıklarını, Bilkent Şehir Hastanesi Aritmi Kliniğine hem Türkiye’den hem de yurt dışından hekimlerin eğitim için geldiğini bildirdi.
Kosovalı hasta 1 günde taburcu
Bu arada, Kosova’da yaşayan 54 yaşındaki İlır Pllana kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara Bilkent Şehir Hastanesine başvurdu. Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, hastanın 2 yıldır kalbinde çarpıntı şikayetinin bulunduğunu belirterek, “Ablasyon amacıyla hasta bize gönderildi. Bir gün hastanede misafir ettik. Ertesi gün taburcu ettik, ülkesine gönderdik. Düzenli olarak yurt dışından hastalar kabul ediyoruz” dedi.