Türkiye kardiyoloji alanında da sağlık turizminde cazibe merkezi

Bilkent Şehir Hastanesi Kardiyo­loji Bölümü Aritmi Kliniği Direktö­rü Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, kli­nikte üç elektrofizyoloji laboratu­varının aktif olarak çalıştığını ifade etti Topaloğlu, “İyi bir laboratuvar ve iyi ekipmanlarla hastalarımıza konforlu bir ortamda hizmet ediyo­ruz. Türkiye’nin en fazla işlem ya­pan kliniğiyiz hem ablasyon hem de pil gibi girişimler olarak” dedi.

“Eğitimde de işbirliği yapıyoruz”

Türkiye’de sağlık turizminin da­ha çok estetik alanıyla anıldığını ha­tırlatan Topaloğlu, şehir hastanele­riyle kardiyolojinin de öne çıkmaya başladığını söyledi.

Yurt dışından gelen hastaların hasta odaları ve laboratuvarları gör­dükleri zaman hayran kaldıklarını ifade eden Topaloğlu, “Bununla bir­likte aslında sağlık bir ivme kazandı. Özel sektörde de bu alanlarda sağ­lık turizminden hasta geliyor. Şehir hastanelerinin yapılmasıyla atağa geçildi. Gelen hastalar da ülkeleri­ne döndüklerinde Türkiye’nin rek­lamını yapıyorlar. Çok fazla hasta geliyor Bu altyapı hastaları da çok tatmin ettiği için dünyadaki diğer rakiplerimize göre daha çok tercih ediliyoruz” diye konuştu.

Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, yalnız­ca hasta tedavisi değil, eğitim ala­nında da uluslararası işbirlikleri yaptıklarını, Bilkent Şehir Hastane­si Aritmi Kliniğine hem Türkiye’den hem de yurt dışından hekimlerin eğitim için geldiğini bildirdi.

Kosovalı hasta 1 günde taburcu

Bu arada, Kosova’da yaşayan 54 yaşındaki İlır Pllana kalp rahatsız­lığı nedeniyle Ankara Bilkent Şehir Hastanesine başvurdu. Prof. Dr. Ser­kan Topaloğlu, hastanın 2 yıldır kal­binde çarpıntı şikayetinin bulundu­ğunu belirterek, “Ablasyon amacıyla hasta bize gönderildi. Bir gün hasta­nede misafir ettik. Ertesi gün tabur­cu ettik, ülkesine gönderdik. Düzen­li olarak yurt dışından hastalar ka­bul ediyoruz” dedi.