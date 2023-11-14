Türkiye sağlıkta da merkez ülke oldu

Nagihan KALSIN

Sağlık turizminde 2022’yi 2.1 milyar dolarlık gelirle kapatan Türkiye, gözünü 3 milyar dolar hedefine dikerken, bu hedefi yakalama yolunda en önemli adımlardan birisi bu hafta Ankara’da düzenlenecek fuarla atılacak. Anadolu’nun eşsiz güzelliklerinin tanıtılacağı TRAVELEXPO Ankara 6. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, aynı zamanda sağlık turizmi zirvesine de ev sahipliği yapacak.

Fuara katılacak olan 20 ülkeden 100 kişilik alım heyeti, sağlık turizmi alanında önemli temaslarda bulunacak. Türkiye’nin 2028’de ulaşmayı planladığı 100 milyar dolarlık turizm geliri hedefi kapsamında tanıtım faaliyetleri artırılırken, bu kapsamda Ankara önemli bir fuar ve zirveye ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açılışını yapacağı zirve 16-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Fuarın dört ana temasından birisi ise sağlık alanında olacak.

ATO, “Health Ankara” projesini anlatacak

Fuara dünyanın çeşitli ülkelerinden Ticaret Bakanlığı destekli 100 kişilik sağlık sektörü temsilcisi katılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın konuşmacı olarak katılacağı fuarda Ankara Ticaret Odası da “Health Ankara” projesi ile sağlık turizminde Ankara’nın konumuna yönelik sağlık sektörüne bilgilendirme yapacak.

Sağlık Diplomasisi Derneği Başkanı Dr. Ahmet Aksu, Ankara’nın ilk kez sağlık turizmi ile ön plana çıkacağına dikkat çekti. Aksu, “Başkent Ankaramızın, sağlıktaki rekabet avantajlarını kullanarak uluslararası alan açılması açısından bu fuar etkinliği bir kilometre taşı olacaktır.

Bu vesile ile fuar marjında hedef ve öncelikli ülkelerden davet edilen yabancı sağlık sektörü temsilcileri ile Türk sağlık sektörü ile bir araya gelecek, ikili iş görüşmeleri yapacak ve referans sağlık tesisleri ziyaret edilecektir. 2024 yılında toplam yabancı hasta portföyünün yüzde 25'inin Ankara'da tedavi olması beklenmekte olup bu oran 500 binden fazla hasta ve 750 milyon dolardan fazla bir ekonomik büyüklüğü ifade ediyor” şeklinde konuştu.

Cumhuriyetin 100. yılına özel 100 isim

Fuarda 30 farklı ülke stant açacak, 100’e yakın büyükelçi de fuarda hazır bulunacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Ticaret Odası, Ankara Kent Konseyi, TÜRSAB, TUREB, ANRO, ATİD, ANTOD, TUADER, TAV Havalimanları, üniversiteler tarafından desteklenen fuarda destinasyon tanıtımları, sağlık, spor, kış ve kültür turizmi için özel bölümler yer alacak. Turizm sektörünü 100. Yıl Salonu ile taçlandıran bu fuarda 20 oturum düzenlenecek. 100. Yıl Salonu’nda Cumhuriyetin 100. yılına atıfla 100 isim de konuşmacı olarak yer alacak.