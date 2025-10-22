Uluslararası Acil Tıp Kongresi Antalya’da başlıyor

5. Uluslararası Acil Tıp Kongresi'nde acil tıp alanındaki güncel bilimsel gelişmeler, klinik uygulamalar ve eğitim modelleri ele alınacak.

Travma, gebelik, inme, radyoloji, medikal estetik komplikasyonlar, adli tıp, akut koroner sendromlar, doğada acil tıp ve çevresel toksikoloji gibi çok sayıda başlık, alanında uzman hekimler tarafından tartışılacak.

Kongrede ayrıca, az temsil edilen hasta gruplarında bakım, antibiyotik kullanımı, ibuprofen ve feniramidol uygulamaları gibi klinik konular da detaylı biçimde değerlendirilecek.

Yapay zekâ ve yeni nesil uygulamalar öne çıkacak

Acil Tıp Kongresi’nin dikkat çeken oturumları arasında, yapay zekâ destekli hasta takibi, acil ve travma yönetiminde dijital çözümler, sağlık finansmanında acil hizmetlerin geleceği ve acil tıp disiplininin sürdürülebilirliği yer alacak.