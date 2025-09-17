Uzman hekimden elektronik sigara tehlikesine karşı dikkat çeken uyarı

Son yıllarda ortakul öğrencilerine kadar inen elektronik sigaralar, çoğu zaman "daha az zararlı" ya da "sigarayı bırakmaya yardımcı" olarak tanıtılıyor.



Ancak gerçek bu anlatıyla taban tabana zıt.... Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülfem Yıldırım, bilimsel verilerin bu ürünlerin sanıldığı kadar masum olmadığını ortaya koyduğunu söyledi.

Elektronik sigaraların sıvılarında nikotin, çeşitli kimyasallar ve aroma verici maddeler bulunuyor.

Nikotinin güçlü bir bağımlılık yapıcı madde olduğuna dikkat çeken Dr. Gülfem Yıldırım, özellikle genç yaşta maruziyetin astım ve KOAH hastaları için tehlikeli olduğunu ve ilerleyen yıllarda geleneksel sigara kullanımına zemin hazırladığına dikkat çekti.

'EVALI' vakaları endişe veriyor

Son yıllarda "EVALI" adı verilen elektronik sigara ilişkili akciğer hasarı vakalarının görüldüğünü hatırlatan Uzm. Dr. Gülfem Yıldırım, bu durumun kısa sürede bile ağır solunum yetmezliğine yol açabileceğini ifade etti.

Elektronik sigaranın ayrıca kalp-damar hastalıkları riskini artırdığı ve bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkiler gösterdiği de biliniyor.

Elektronik sigaradaki kimyasalların akciğer dokusunda hasara neden olabileceğini vurgulayan Uzm. Dr. Gülfem Yıldırım, "Bu ürünler solunum yollarında tahriş yaparak astım ataklarını tetikleyebilir. KOAH hastalarında ise tabloyu ağırlaştırarak solunum kapasitesinin daha hızlı bozulmasına yol açabilir" dedi.

Sigara bırakmada etkili değil

Elektronik sigaraların sigarayı bırakmada kesin bir faydasının kanıtlanmadığını dile getiren Uzm. Dr. Gülfem Yıldırım, "Birçok kullanıcı hem normal sigara hem de elektronik sigarayı aynı anda kullanmaya devam ediyor. Bu da bağımlılığın sürmesine yol açıyor" diye konuştu.

Uzm. Dr. Gülfem Yıldırım, elektronik sigaranın güvenli bir seçenek olmadığını vurgulayarak şu çağrıyı yaptı: "Sigara ya da elektronik sigarayı bırakmak isteyenler mutlaka hekim desteği almalı. Nikotin replasman tedavileri, ilaçlar ve davranışsal danışmanlık en etkili ve güvenli yöntemlerdir. Elektronik sigara ise bağımlılığı sadece farklı bir şekilde sürdürür."