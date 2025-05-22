Uzmanlar uyardı! Havaların ısınmasıyla kene vakaları artıyor: KKKA'nın en yaygın belirtileri neler?

Havaların ısınmasıyla birlikte kırsal alanlarda daha fazla vakit geçirilmesi, kenelerle temas riskini artırıyor. Tarım, hayvancılık, ormancılık ve piknik gibi faaliyetlerin yoğun olduğu dönemlerde, özellikle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.

Keneler, kan emerek başta KKKA olmak üzere çeşitli hastalıkların insanlara taşınmasına neden olabiliyor. Bu hastalık, enfekte hayvanlardan belirti göstermeden insanlara bulaşabiliyor ve tedavi edilmediğinde ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

"Keneye karşı en etkili yöntem kişisel tedbir"

Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, KKKA hastalığının Türkiye’de 2002 yılından bu yana görüldüğünü hatırlattı.

Göçmen kuşların göç rotasında yer alan bölgelerde riskin daha yüksek olduğunu belirten Çınar, "Kenelerin herhangi bir mücadele yöntemiyle tamamen yok edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle hastalıktan korunmanın en etkili yolu kişisel tedbir almaktır" ifadelerini kullandı.

Sivas’ta vakalar arttı

Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine nisan ve mayıs aylarında KKKA şüphesiyle başvuran 16 kişiden 8’i tedavi sonrası taburcu edilirken, 2 kişi hayatını kaybetti. Halen 6 kişinin tedavisi sürerken, vakaların çoğunluğunun kırsal bölgelerden geldiği açıklandı.

Kene ısırığı sonrası KKKA'nın en yaygın belirtileri neler?

• Yüksek ateş

• Baş ve vücut ağrısı

• Kusma

• Halsizlik

Kene ısırığında ne yapılmalı?

Uzmanlara göre, kene tarafından ısırılan kişinin mümkünse en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor. Ancak acil bir durumda kene çıkarılacaksa şu adımlar izlenmeli:

• Eldiven takılmalı.

• İnce uçlu cımbızla keneye, cilde yakın noktadan ezmeden tutulmalı.

• Keneyi döndürerek, yavaşça çekip çıkarmak gerekiyor.

• Isırılan bölge ve eller alkol, iyot ya da sabunlu suyla temizlenmeli.

• Kene ezilmemeli.

Isırık sonrası birkaç hafta içinde yüksek ateş, döküntü, halsizlik veya ağrı gibi belirtiler görülürse doktora başvurulmalı ve kene teması mutlaka belirtilmelidir.