Vibrio vulnificus nedir? Et yiyen bakteri Türkiye'de var mı? Vaka sayısı nedir?
Vibrio bakterisinin Türkiye'de görüldüğü iddiaları ortalığı karıştırdı. Ciddi enfeksiyonlara yol açabilen bu bakteri hakkında bilgi alınmak istenirken Türkiye'de bakterinin olup olmadığı da merak ediliyor. İşte konuya dair bilgiler...
Genellikle sıcak ve tuzlu sularda rastlanan ve özellikle yaz aylarında risk oluşturan vibrio vulnificus bakterisinin Türkiye'de görüldüğü öne sürüldü. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü konu hakkında açıklama yaparken "Vibrio vulnificus nedir", "Et yiyen bakteri Türkiye'de var mı" soruları sıklaşmaya başladı.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü iddiları yalanladı ve şu açıklamayı yaptı: "Bazı basın yayın organlarında, ülkemizde Vibrio bakterisi ile ilişkili hastalık görüldüğüne dair haberler yer almaktadır. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak, Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemi üzerinden yapılan 2025 yılı verileri incelenmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, mevcut durumda ülkemizde Vibrio kaynaklı herhangi bir hastalık vakası tespit edilmediğini önemle duyururuz"
Vibrio vulnificus nedir?
Vibrio vulnificus, insanlarda ciddi enfeksiyonlara yol açabilen, gram negatif bir bakteri türüdür. Genellikle sıcak ve tuzlu sular ile ilişkilidir ve özellikle yaz aylarında risk oluşturur. İşte detaylı bilgiler:
Temel özellikler
Bakteri tipi: Gram negatif, çubuk şeklinde, halofilik (tuz seven)
Doğal ortamı: Ilık kıyı suları, deniz ve lagünler
Bulaş yolları:
Çiğ veya az pişmiş deniz ürünleri tüketimi (özellikle istiridye)
Açık yara ile deniz suyuna temas
Nadiren kontamine su veya balık teması
Neden olduğu enfeksiyonlar
Gastroenterit:
Karın ağrısı, ishal, kusma ile seyreder
Genellikle bağışıklığı güçlü kişilerde görülür
Yara enfeksiyonları:
Çok hızlı ilerleyen selülit veya nekrotizan fasiit (et yiyen bakteri tablosu) oluşturabilir
Şişlik, kızarıklık, morarma ve su toplamaları görülebilir
Septisemi (Kan zehirlenmesi):
Genellikle karaciğer hastalığı, bağışıklık yetmezliği gibi risk gruplarında ortaya çıkar
Ateş, titreme, tansiyon düşüklüğü ve şok ile seyredebilir
Ölüm oranı yüksektir
Risk grubu
Kronik karaciğer hastalığı olanlar
Bağışıklık sistemi zayıf kişiler
Diyabet veya demir fazlalığı olanlar
65 yaş üstü bireyler
Korunma yöntemleri
Çiğ veya az pişmiş deniz ürünlerinden kaçınmak
Açık yaralarla deniz suyuna girmemek
Deniz ürünlerini iyi pişirmek
Şüpheli belirtiler olduğunda acil tıbbi yardım almak