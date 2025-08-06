Vibrio vulnificus nedir? Et yiyen bakteri Türkiye'de var mı? Vaka sayısı nedir?

Genellikle sıcak ve tuzlu sularda rastlanan ve özellikle yaz aylarında risk oluşturan vibrio vulnificus bakterisinin Türkiye'de görüldüğü öne sürüldü. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü konu hakkında açıklama yaparken "Vibrio vulnificus nedir", "Et yiyen bakteri Türkiye'de var mı" soruları sıklaşmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü iddiları yalanladı ve şu açıklamayı yaptı: "Bazı basın yayın organlarında, ülkemizde Vibrio bakterisi ile ilişkili hastalık görüldüğüne dair haberler yer almaktadır. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak, Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemi üzerinden yapılan 2025 yılı verileri incelenmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, mevcut durumda ülkemizde Vibrio kaynaklı herhangi bir hastalık vakası tespit edilmediğini önemle duyururuz"

Vibrio vulnificus nedir?

Vibrio vulnificus, insanlarda ciddi enfeksiyonlara yol açabilen, gram negatif bir bakteri türüdür. Genellikle sıcak ve tuzlu sular ile ilişkilidir ve özellikle yaz aylarında risk oluşturur. İşte detaylı bilgiler:

Temel özellikler

Bakteri tipi: Gram negatif, çubuk şeklinde, halofilik (tuz seven)

Doğal ortamı: Ilık kıyı suları, deniz ve lagünler

Bulaş yolları:

Çiğ veya az pişmiş deniz ürünleri tüketimi (özellikle istiridye)

Açık yara ile deniz suyuna temas

Nadiren kontamine su veya balık teması

Neden olduğu enfeksiyonlar

Gastroenterit:

Karın ağrısı, ishal, kusma ile seyreder

Genellikle bağışıklığı güçlü kişilerde görülür

Yara enfeksiyonları:

Çok hızlı ilerleyen selülit veya nekrotizan fasiit (et yiyen bakteri tablosu) oluşturabilir

Şişlik, kızarıklık, morarma ve su toplamaları görülebilir

Septisemi (Kan zehirlenmesi):

Genellikle karaciğer hastalığı, bağışıklık yetmezliği gibi risk gruplarında ortaya çıkar

Ateş, titreme, tansiyon düşüklüğü ve şok ile seyredebilir

Ölüm oranı yüksektir

Risk grubu

Kronik karaciğer hastalığı olanlar

Bağışıklık sistemi zayıf kişiler

Diyabet veya demir fazlalığı olanlar

65 yaş üstü bireyler

Korunma yöntemleri

Çiğ veya az pişmiş deniz ürünlerinden kaçınmak

Açık yaralarla deniz suyuna girmemek

Deniz ürünlerini iyi pişirmek

Şüpheli belirtiler olduğunda acil tıbbi yardım almak