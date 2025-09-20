Yapay zekâ psikolojik terapi yapabilir mi? Uzmanından çarpıcı uyarı

Yapay zeka, ruhsal sorun yaşayan bireylerin de ilgisini çekerken, uzmanlar bu duruma karşı çıkıyor.

Psikolog Dr. Fatma Kayım, yapay zekânın konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruya verdiği cevabı aktararak bir değerlendirme yaptı:

"Sana tam anlamıyla bir terapist olamam. Çünkü terapi, uzun süreli ve profesyonel bir süreçtir; yüz yüze ya da kontrollü bir şekilde ilerlemesi gerekir."

Yapay zekâ neden terapi yapamaz?

Kayım, "Terapistler; geçmiş yaşantılar, kişisel öyküler, ihtiyaçlar ve sözel olmayan ipuçlarını (mimik, ses tonu, beden dili) dikkate alır. Her danışana özgü yaklaşım geliştirilir, bu da yapay zekânın veremeyeceği bir derinliktir" dedi.

İHA'nın haberine göre; Kayım sözlerine şöyle devam etti: "Ayrıca unutulmamalıdır ki yapay zekâ araçlarının empati kurma becerisi yoktur ve bu tür yazılımlar tarafından tam olarak anlaşılmak mümkün değildir."

Muhtemel tanılar önerebilir ama...

Yapay zekâ araçlarının belirtilere göre muhtemel tanılar önerebileceğini ifade eden Psikolog Dr. Fatma Kayım, fakat psikiyatrik tanılamanın semptomların ötesinde çok daha derin bir analiz gerektirdiğine dikkat çekti.

Kayyım yapay zekânın eş tanı gibi karmaşık durumlarda yetersiz kaldığını belirterek, "Üstelik yüzeysel öneriler, uzman kontrolü olmadan uygulandığında ciddi olumsuz sonuçlara yol açabiliyor" dedi.

Kayyım'a göre; sonuç olarak; yapay zekâ anlık rahatlama sağlayabilir ancak terapinin yerini alması mümkün değil. Ruhsal sorunlarla baş eden kişilerin mutlaka profesyonel destek almaları gerekir.