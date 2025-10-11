Yavuz Dizdar bir günde ne kadar su içtiğini açıkladı

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan Dr. Yavuz Dizdar Dr. Yavuz Dizdar, su içme alışkanlığı üzerine gelen bir soruya, şu yanıtı verdi:

- Ben şahsen günde 7-8 litre su içiyorum. Çok su içmek iyi midir? İyidir ama ben bu kadar suyu sevdiğim için içiyorum. Ben sabahları iki tane kahve içiyorum, arkasında bir buçuk litre su içiyorum.

Kola ile karşılanmaz

- Ben evden çıkana kadar toplamda iki litre su içmiş oluyorum. Hastanede de çay ve suyumu içiyorum. Akşamda üç tane bir buçukluk şişe sabaha kadar bitmiş oluyor. Suyun karşılığını diğer içeceklerle bulma şansınız yok. Su ihtiyacı kola, limonata ile karşılanmaz.