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Yunanistan ilaç sıkıntısıyla ilgili AB'ye mektup gönderdi

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, ülkenin karşı karşıya kaldığı ilaç sıkıntısıyla ilgili olarak, Avrupa Birliğinin (AB) sağlıktan sorumlu komiserliğine mektup gönderdi.

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Yunan medyasında yer alan haberlere göre, mektupta, tüm AB ülkelerinin aynı sorunla karşı karşıya kaldıkları, çözüm için ülkelerin bir bütün olarak hareket etmeleri gerektiği belirtildi.

Mektupta, "Son zamanlarda, belirli ilaçların yeterliliği sorunu AB genelinde sürekli olarak artmaktadır. Bu sorunu ülkeler tek başlarına çözmeye çalışıyor. Ancak AB genelinde merkezi politikaların bulunması şart" ifadesi kullanıldı.

Yunanistan Sağlık Bakan Yardımcısı Mina Gaga da katıldığı bir radyo programında, ilaç sıkıntısının tüm Avrupa genelinde görüldüğünü vurgulayarak, "Eksiklik yaşamamızın temel nedeni, Çin ve Hindistan gibi ham madde üreten büyük ülkelerin üretimi durdurması veya azaltmasıdır" dedi.

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