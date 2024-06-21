Zayıflama ilacı Ozempic'in sahte versiyonlarına dikkat

WHO, Ozempic'in internette veya sosyal medyada bazı belirsiz sitelerin önerisi üzerine değil sadece doktor tavsiyesiyle kullanılması gerektiğini vurguladı.

WHO'nun temel ilaçlar ve sağlık ürünlerinden sorumlu başkan yardımcısı Doktor Yukiko Nakatani, "Sağlık uzmanlarına, düzenleyici-denetleyici kurumlara ve kamuoyuna bu sahte ilaçlardan haberdar olmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Örgütün uyarı mesajında, Ozempic'in bazı sahte versiyonlarının, semaglutid maddesi içermeyebileceği veya insülin gibi başka ilaçlar içerebileceği, bunun da sağlık için "öngörülemeyen" etkilere yol açabileceği vurgulandı.

Ozempic nedir?

BBC Türkçe'nin haberine göre; "zayıflama iğnesi" olarak da bilinen Ozempic, öncelikle Tip 2 diyabet tedavisinde kullanılmak amacıyla tasarlandı.

Aktif maddesi semaglutid olan Ozempic, insanların kan şekeri seviyesini kontrol edebilmelerine yardımcı oluyor.

İlaç kan şekerini düşüyor ve insülini düzenliyoır.

Haftalık kullanılan ilaç, bağırsaklarda doğal olarak üretilen glukagon benzeri peptit-1 adlı bir hormonu taklit ederek beyne tok olunduğu mesajı yolluyor.

Böylece mideyi daha yavaş boşaltmaya teşvik ederek iştahı sınırlıyor.

Son dönemde Ozampic'in özellikle diyabet hastası olmayan kişiler arasında da zayıflama ilacı olarak yaygın şekilde kullanıldığı gözlendi.

Bu da Tip 2 diyabet hastası olup Ozempic kullanmak isteyen bazı kişilerin ilacı bulamamalarına neden oldu ve ilacın sahte versiyonları için bir pazar yarattı.

WHO, 2022'den bu yana Ozempic'in sahte versiyonlarının üretiminin arttığına dair haberleri yakından izlediğini açıkladı.

İngiltere, ABD ve Brezilya'da bazı sahte ilaçlara el konuldu.

Geçen yıl Ekim ayında İngiltere'de el konulan sahte ilaçların, Avusturya ve Almanya'da bilinen tedarikçilerden geldiği ve gerçek ilaçlar gibi paketlendiği açıklanmıştı.

Ozempic'in daha yüksek dozdaki versiyonu Wegovy ise obez veya fazla kilolu olan ve buna ek kronik hastalıkları olan kişiler için geliştirilmişti.

Wegovy, İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) bünyesinde özel zayıflama kliniklerinde kullanılıyor.